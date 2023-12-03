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生活
2023-12-03 06:00:00

林寶堅尼香港藝術車慈善展 街頭藝術家Alex Croft 創作壁畫 Aka林保怡Man等參與創作

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林寶堅尼香港藝術車慈善展 街頭藝術家Alex Croft 創作壁畫 Aka林保怡Man僧參與創作

林寶堅尼香港藝術車慈善展 街頭藝術家Alex Croft 創作壁畫 Aka林保怡Man僧參與創作

為了慶祝品牌60週年，林寶堅尼香港同時以3D打印技術，製作了60輛 1:18 的全白色Revuelto模型車。Revuelto為品牌全新旗艦型號兼首款量產高性能V12插電式混能超級跑車，採用前所未有的全新動力架構、最高效率的空氣動力學和全新碳車架概念，外型上繼承林寶堅尼一向的設計風格並滿佈經典元素，包括Y字形結構。

趙慧珊Aka C 上台分享藝術車創作概念 「林寶堅尼 852 藝術車慈善展覽」正式開幕 願望成真基金亦有3名願望童的家屬參與了是次藝術車創作 香港街頭藝術家Alex Croft，為慶祝林寶堅尼60 週年繪製主題壁畫。 主題壁畫加入品牌標誌性的Y 字型及六角形圖案，延續品牌對幾何美學的探索

不同界別人士參與 模型車改頭換面

是次特別邀請香港60名來自本地不同界別的人士，為題，把模型車改頭換面，添上藝術氣息。參與創作的知名人士包括演員林保怡、音樂人Tyson Yoshi、漫畫家利志達、Man僧、藝術家Aka C趙慧珊、設計師兼B.Duck創辦人許夏林（Eddie Hui）、溥儀眼鏡集團創始人兼行政總裁邱子傑（Jeffery Yau）、社交界名人林雨生（Gordon Lam）等；多個品牌合作夥伴亦支持，包括瑞士鐘錶品牌Roger Dubuis、富途私人財富中心、Essere Group等，派出團隊創作藝術車。是次展覽亦邀請了多所大專院校的設計及建築學系學生參與，見證新世代的無盡創意。 

多位來自本地不同界別的知名人士，以品牌精神「Brave. Authentic. Unexpected.」為題，創作了 藝術車 是次展覽亦邀請了多所大專院校的設計及建築學系學生參與，見證新世代的無盡創意 音樂人Tyson Yoshi出席活動支持 憑白日之下入選金馬選最佳男配角的林保怡親自創作藝術車參與慈善展覽 漫畫家利志達為是次活動創作藝術車。

藝術車義賣 為願望成真基金籌款

60部1:18藝術車將會於星期日（12月2日）至12月10日，於灣仔星街林寶堅尼香港陳列室作公開展出，展覽場地以林寶堅尼在城市中馳走的畫面作為靈感，特別製作了一條總長度近30米、彎彎曲曲、高高低低、象徵高速公路的展示檯，路經的柱身別出心裁地取用部分Alex Croft主題畫作中的城市建築物圖案，仿如60部藝術車在穿梭於城市的高速公路上飛馳。展覽內的陳設均以極簡的黑白色調呈現，讓觀賞者把焦點放於藝術車上，從視覺上帶給觀賞者仿如置身高處俯瞰這座繁華城市的震撼感。

除了公開展出外，60部 1:18藝術車亦會於現場作慈善義賣，每部藝術車的義賣價為港幣 $3,000起，所有籌得款項會於展覽結束後全數撥捐予「願望成真基金」，支持基金為患有重病的兒童實現改寫生命的願望

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