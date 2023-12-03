林寶堅尼香港藝術車慈善展 街頭藝術家Alex Croft 創作壁畫 Aka林保怡Man等參與創作

為了慶祝品牌60週年，林寶堅尼香港同時以3D打印技術，製作了60輛 1:18 的全白色Revuelto模型車。Revuelto為品牌全新旗艦型號兼首款量產高性能V12插電式混能超級跑車，採用前所未有的全新動力架構、最高效率的空氣動力學和全新碳車架概念，外型上繼承林寶堅尼一向的設計風格並滿佈經典元素，包括Y字形結構。

是次特別邀請香港60名來自本地不同界別的人士，為題，把模型車改頭換面，添上藝術氣息。參與創作的知名人士包括演員林保怡、音樂人Tyson Yoshi、漫畫家利志達、Man僧、藝術家Aka C趙慧珊、設計師兼B.Duck創辦人許夏林（Eddie Hui）、溥儀眼鏡集團創始人兼行政總裁邱子傑（Jeffery Yau）、社交界名人林雨生（Gordon Lam）等；多個品牌合作夥伴亦支持，包括瑞士鐘錶品牌Roger Dubuis、富途私人財富中心、Essere Group等，派出團隊創作藝術車。是次展覽亦邀請了多所大專院校的設計及建築學系學生參與，見證新世代的無盡創意。

藝術車義賣 為願望成真基金籌款

60部1:18藝術車將會於星期日（12月2日）至12月10日，於灣仔星街林寶堅尼香港陳列室作公開展出，展覽場地以林寶堅尼在城市中馳走的畫面作為靈感，特別製作了一條總長度近30米、彎彎曲曲、高高低低、象徵高速公路的展示檯，路經的柱身別出心裁地取用部分Alex Croft主題畫作中的城市建築物圖案，仿如60部藝術車在穿梭於城市的高速公路上飛馳。展覽內的陳設均以極簡的黑白色調呈現，讓觀賞者把焦點放於藝術車上，從視覺上帶給觀賞者仿如置身高處俯瞰這座繁華城市的震撼感。

除了公開展出外，60部 1:18藝術車亦會於現場作慈善義賣，每部藝術車的義賣價為港幣 $3,000起，所有籌得款項會於展覽結束後全數撥捐予「願望成真基金」，支持基金為患有重病的兒童實現改寫生命的願望