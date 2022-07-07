林祥焜╳Reimagine 「Femme Fatale」限量威士忌

林祥焜╳Reimagine │「Femme Fatale」的四位「女神」

「Femme Fatale」意指致命誘惑的美女，產品包裝設計全部由林祥焜親自操刀，創作出四位「女神」。林祥焜認為，女性與威士忌有著相同的「辣」，令人愛恨纏綿。作品以香港女性於不同時代所演繹的前衛、大膽、無懼態度，有充滿老香港情懷的60年代典雅不失性感的旗袍造型(Femme Fatale Poised Seduction 售價：HK$1,960 限量100枝)、80年代日本J-POP流行文化的甜美卡娃兒(Femme Fatale Vivacious Ardor 售價：HK$2,980 限量100枝)，千禧年代Clubbing必備的小黑裙氣質女生(Femme Fatale Glamorous Provocateur 售價：HK$1,820 限量120枝)，以及穿越時空科幻感的未來少女(Femme Fatale Audacious Protege 售價：HK$2,046 限量120枝)，每個造型都玩味十足。選酒與酒標設計的融合更盡顯心思，用酒體及酒標向酒迷們展現每個年代的故事，將欣賞威士忌及畫作帶到另一層次。

四款全為蘇格蘭出品的麥芽威士忌，其中三款以西班牙雪莉酒橡木桶陳年，木桶味濃郁醇厚，口感及味道層次多變。



Reimagine X 林祥焜「Femme Fatale」限量威士忌聯乘系列

全套售價：HK$8,580

2022年7月13日中午12時於Reimagine網店開售。

https://www.reimagine-life.com