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生活
2025-03-14 12:00:04

柏寧酒店PLAYT╳蛇王芬 期間限定蛇肉料理自助餐 太史五蛇羹 / 百花蛇丸 / 香茅脆蛇碌

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柏寧酒店PLAYT╳蛇王芬 期間限定蛇肉料理自助餐 太史五蛇羹 / 百花蛇丸 / 香茅脆蛇碌

柏寧酒店PLAYT╳蛇王芬 期間限定蛇肉料理自助餐 太史五蛇羹 / 百花蛇丸 / 香茅脆蛇碌

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柏寧酒店PLAYT自助餐一向深受歡迎，除了海鮮源源不絕供應之外，食物選擇豐富多樣。而柏寧酒店一直致力推廣本地文化，今次特別與香港粵菜經典百年老字號——蛇王芬，自助餐以創新方式增添蛇肉佳餚。創新菜單由柏寧酒店餐廳主廚陳建聰師傅及蛇王芬第四代接班人吳煌姿(Gigi Ng)共同構思，經典的蛇王芬太史五蛇羹將於PLAYT自助晚餐供應。另有多道以新穎手法及食材配搭蛇肉美食，包括脆炸手工百花蛇丸、藥膳五蛇湯浸雞、養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉、老陳皮蛇肉琵琶豆腐、雲南火腿蛇汁蒸蛋白、沙茶醬野菌炒龍鳳片、油泡蛇三鮮時蔬及泰式香茅脆蛇碌等等，於自助午餐及自助晚餐供應。其他如龍蝦、雪蟹腳、壽司刺身及自助晚餐的即開新鮮生蠔、滋潤燉湯等等亦會如常供應。

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蛇王芬太史蛇羹 脆炸手工百花蛇丸 泰式香茅脆蛇碌.jpg Use Waterm

Ebb & Flow 蛇王芬 四季芬芳限定菜單

柏寧酒店大堂酒廊Ebb & Flow也會推出限定特色蛇王芬太史五蛇羹配中式小菜套餐，為您溫補除濕。餐廳亦供應蛇王芬副線——四季芬芳的精選點心，包括 潤腸鹹水角及蛇羹酥 ，讓大家品味由百年老店出品的上乘美味。

PLAYT x 蛇王芬自助餐》

柏寧酒店1PLAYT

202537日至330

星期一至五()成人$438 兒童$298

星期一至四()成人$768 兒童$488

藥膳五蛇湯浸雞 養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉 老陳皮蛇肉琵琶豆腐 柏寧酒店與蛇王芬攜手創新方式呈獻蛇肉佳餚 招牌蛇羹套餐

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