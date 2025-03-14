柏寧酒店PLAYT╳蛇王芬 期間限定蛇肉料理自助餐 太史五蛇羹 / 百花蛇丸 / 香茅脆蛇碌

柏寧酒店PLAYT自助餐一向深受歡迎，除了海鮮源源不絕供應之外，食物選擇豐富多樣。而柏寧酒店一直致力推廣本地文化，今次特別與香港粵菜經典百年老字號——蛇王芬，自助餐以創新方式增添蛇肉佳餚。創新菜單由柏寧酒店餐廳主廚陳建聰師傅及蛇王芬第四代接班人吳煌姿(Gigi Ng)共同構思，經典的蛇王芬太史五蛇羹將於PLAYT自助晚餐供應。另有多道以新穎手法及食材配搭蛇肉美食，包括脆炸手工百花蛇丸、藥膳五蛇湯浸雞、養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉、老陳皮蛇肉琵琶豆腐、雲南火腿蛇汁蒸蛋白、沙茶醬野菌炒龍鳳片、油泡蛇三鮮時蔬及泰式香茅脆蛇碌等等，於自助午餐及自助晚餐供應。其他如龍蝦、雪蟹腳、壽司刺身及自助晚餐的即開新鮮生蠔、滋潤燉湯等等亦會如常供應。