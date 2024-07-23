查良鏞百年誕辰 myTV SUPER金庸劇展 8位創作人重塑經典

展覽共分四大焦點，第一，8位藝壇巨匠聯手出擊，以破格創意重塑金庸武俠劇封面；第二，展出海量珍貴絕版TVB金庸劇片場照、造型照及劇照；第三，帶參觀者穿越時空重溫經典，展出一系列劇集中出現個的武器道具，當中包括「號令天下，莫敢不從」的倚天劍、屠龍刀，亦有打狗棒、鴛鴦刀等，最震攝當然是1:1神鵰；第四，獨家珍藏播出金庸TVB訪問，重溫大師神采，還有編劇、藝人及金學研究者等專訪，讓參觀者從不同角度了解金庸武俠世界。

，將於本月26日至8月4日，假中環元創方(PMQ)舉行《俠之光影封面重繪myTV SUPER金庸劇展》。展覽不僅對11部經典TVB金庸武俠劇重製版本致敬，更是一次重新探索我們對金庸武俠世界的想像。

查良鏞博士(金庸)百年誕辰，曾將他的小說多次改篇成電視劇的無綫電視旗下

今年3月10日是文壇巨擘 查良鏞博士(金庸)百年誕辰，曾將他的小說多次改篇成電視劇的無綫電視旗下 myTV SUPER ，將於本月26日至8月4日，假中環元創方(PMQ)舉行《俠之光影封面重繪myTV SUPER金庸劇展》。展覽不僅對11部經典TVB金庸武俠劇重製版本致敬，更是一次重新探索我們對金庸武俠世界的想像。

今年3月10日是文壇巨擘 查良鏞博士(金庸)百年誕辰，曾將他的小說多次改篇成電視劇的無綫電視旗下 myTV SUPER ，將於本月26日至8月4日，假中環元創方(PMQ)舉行《俠之光影封面重繪myTV SUPER金庸劇展》。展覽不僅對11部經典TVB金庸武俠劇重製版本致敬，更是一次重新探索我們對金庸武俠世界的想像。

今年3月10日是文壇巨擘 查良鏞博士(金庸)百年誕辰，曾將他的小說多次改篇成電視劇的無綫電視旗下 myTV SUPER ，將於本月26日至8月4日，假中環元創方(PMQ)舉行《俠之光影封面重繪myTV SUPER金庸劇展》。展覽不僅對11部經典TVB金庸武俠劇重製版本致敬，更是一次重新探索我們對金庸武俠世界的想像。

展出金庸劇集海報 武器道具 造型照

展覽共分四大焦點，第一，8位藝壇巨匠聯手出擊，以破格創意重塑金庸武俠劇封面；第二，展出海量珍貴絕版TVB金庸劇片場照、造型照及劇照；第三，帶參觀者穿越時空重溫經典，展出一系列劇集中出現個的武器道具，當中包括「號令天下，莫敢不從」的倚天劍、屠龍刀，亦有打狗棒、鴛鴦刀等，最震攝當然是1:1神鵰；第四，獨家珍藏播出金庸TVB訪問，重溫大師神采，還有編劇、藝人及金學研究者等專訪，讓參觀者從不同角度了解金庸武俠世界。

藝壇8位創作人為金學注入新生命

此外，香港藝壇8位知名本地畫師齊聚一堂，當中包括Man僧、司徒劍僑、何博欣(Vivian Ho)、蘇敏怡(Stella So)、Jack Lee、顧沛然(Rex Koo)、上官小威及李偉健(小甜健/Terry)獻出創作。每位藝術家的作品，不僅是對原作的致敬，更是對傳統武俠的重新探索，將強烈個人創作風格，與傳統武俠精神融合，造出一種前所未有的視覺語言，為金庸的不朽作品注入全新生命力。