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生活
2023-09-07 22:07:45

柴犬控注意│YOHO MALL舉行「微笑柴犬寵物中秋市集」 全港獨家首賣！與可愛「SHIBANBAN 微笑柴犬」於期間限定店超萌打卡

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柴犬控注意│YOHO MALL舉行「微笑柴犬寵物中秋市集」 全港獨家首賣！與可愛「SHIBANBAN 微笑柴犬」於期間限定店超萌打卡

柴犬控注意│YOHO MALL舉行「微笑柴犬寵物中秋市集」 全港獨家首賣！與可愛「SHIBANBAN 微笑柴犬」於期間限定店超萌打卡

今個中秋，YOHO MALL聯乘SHIBANBANFOODSTYLE打造「微笑柴犬寵物中秋市集」，由即日起至926日於YOHO MALL I中庭推出近3,000呎寵物及美食市集，集結「SHIBANBAN微笑柴犬」期間限定店與中秋限定寵物市集，與大家歡度佳節。「SHIBANBAN微笑柴犬」期間限定店為各柴犬迷帶來最新預售「SHIBANBAN微笑柴犬」商品，部分精品更是全港獨家首賣，讓粉絲率先購得心頭好！更可拿著戰利品到旁邊特設打卡場景與「SHIBANBAN 微笑柴犬」店長們拍照打卡，跟著微笑柴犬一起笑迎中秋！同場加推FOOD&STYLE 寵物中秋市集，提供多款應節美食及寵物精品，讓人寵一起歡渡佳節。今個中秋，帶著毛孩到YOHO MALL同行市集，一起感受過節的歡樂氣氛！

YOHO MALL聯乘SHIBANBAN 及FOOD＆STYLE打造「微笑柴犬寵物中秋市集」 YOHO MALL聯乘SHIBANBAN 及FOOD＆STYLE打造「微笑柴犬寵物中秋市集」

最萌打卡位：SHIBANBAN微笑柴犬乖乖「伸脷」迎接賓客

香港有不少人飼養寵物，而柴犬亦是大家喜愛品種之一，SHIBANBAN微笑柴犬的Q萌可愛造型確實俘虜無數愛狗人士的心！甫踏進SHIBANBAN微笑柴犬期間限定店前，兩隻SHIBANBAN 微笑柴犬一邊伏地讓賓客摸頭，一邊以「微笑」迎接大家光臨，讓粉絲們肆意與店長們打卡互動，成為場內最萌打卡位！背景同時特別畫上限定店內場景，SHIBANBAN微笑柴犬更調皮化作蠢萌收銀員，恍如限定店吉祥物一樣，以最可愛療癒的方式與大眾一起「過中秋」！

兩隻SHIBANBAN微笑柴犬一邊伏地讓賓客摸頭，一邊以「微笑」迎接大家光臨，讓粉絲們肆意與店長們打卡互動！ 兩隻SHIBANBAN微笑柴犬一邊伏地讓賓客摸頭，一邊以「微笑」迎接大家光臨，讓粉絲們肆意與店長們打卡互動！

全港獨家必買！柴柴粉絲熱搶SHIBANBAN 微笑柴犬熱賣精品療癒您的日常

SHIBANBAN 微笑柴犬期間限定店齊集多款萌爆周邊，其中不少均為日本直送產品，香港粉絲絕對不容錯過！更有多款全港獨家首賣之選，包括微笑柴犬寵物飲水器、微笑柴犬系列T裇、微笑柴犬浴巾等，把微笑柴犬帶進您的生活日常！

其中更主打柔軟舒適的微笑柴犬毛絨抱枕，微笑柴犬化身不同形態的抱枕，神還原招牌蠢萌笑容，Q萌可愛的表情伴您度過每個愜意時刻。除了軟糯抱枕，怎少得柔軟親膚床品套裝，雅芳婷獨家推出SHIBANBAN 微笑柴犬優質全棉150針床品系列，柔軟舒適床笠、枕袋、被袋、法蘭絨毯及攬枕，每晚都會有微笑柴犬伴您進入夢鄉，Everyday都是柴柴Day

引人注目的亮眼微笑柴犬3D洗衣籃，讓您在日常家務中感受微笑柴犬的加油鼓勵！對於熱愛烹飪的您，還準備了一系列精美的微笑柴犬餐具碗碟，微笑柴犬可愛的身影於湯碗、陶瓷碗、玻璃保鮮盒或真空保溫壺出沒，為每一頓飯增添呆萌的氛圍和格調，也能為平淡枯燥的柴米油鹽生活裡增添一點喜感。讓萌爆的微笑柴犬全方位包辦您生活的大小事，亦為生活加添儀式感，趕快將微笑柴犬精品帶回家收藏吧，為您療癒疲憊的心，補足滿滿元氣！

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同場加映寵物中秋市集︰多款應節美食及寵物精品開售

除「SHIBANBAN 微笑柴犬」期間限定店外，同場更有中秋美食市集以及寵物手作市集，FOOD&STYLE為各位搜羅各款精緻的應節美酒佳餚，與親朋摯友一起共度中秋佳節！特色中秋攤位包括奶皇月餅始祖皇玥、米芝蓮團隊主理明玥匠心、香港製造糕點月餅品牌NEBU及阿嫲。除了各式應節月餅及特色小食，市集更網羅健康養生食品，如古法燉檸檬老陳皮、有機沉香茶、養生花茶香茗及上乘蔘茸海味等，過節之餘亦不忘健康養生，補充身體所需！而一杯絲滑順口的紅酒、香甜芬芳的白酒、清爽可口的氣泡酒或是酸甜馥郁的果實酒，都能讓微醺的氣氛昇華相聚的時刻，當中Victor & Hugo Goument精選環球美酒，絕對為您的中秋飯聚添色不少，沉醉於愉悅「醺」圍！

BAKETHROUGH – 人寵月餅 Cooking Mama – 香港自家手作月餅 Cooking Mama – 香港自家手作月餅 EAT WELL JOLLY x 來發記馬來西亞榴槤冰皮月餅 EAT WELL JOLLY x來發記馬來西亞榴槤冰皮月餅 NEBU 月餅 NEBU 月餅 ONE MORE GANG1 加多羮 寵物月餅 PetTreatCave 寵物月餅 VICTOR _ HUGO GOURMET YUENTEA 園地茶人 YUENTEA 園地茶人 明玥匠心 阿嫲麻糬月餅 皇玥香港 皇冠呂宋芒專門店 有機寵物食品1363 Natural Pet Home 寵物文具精品honhonshop x doggie friends 寵物文具精品honhonshop x doggie friends 寵物用品Soapermarket 寵物用品Soapermarket 寵物飾品6 dots.co 寵物飾品Smilo_handcrafted 寵物飾品Smilo_handcrafted 寵物飾品Smilo_handcrafted 寵物飾品Smilo_handcrafted 寵物飾品與零食Pet tune 寵物精品首飾Yours 寵物精品首飾Yours 寵物精品擺設_petpetstory 寵物編織手作Miss V Crochet House

FOOD&STYLE x YOHO MALL x SHIBANBAN寵物中秋市集詳情：

地點：YOHO MALL I L1 中庭

開放日期：即日起至926

開放時間：上午11時至晚上9

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