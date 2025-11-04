校長專訪｜英華女學校舊生祝慧勤成新校長 難忘陪伴學生成長 稱「英華絕對不是以成績為首要目標」

傳統名校英華女學校踏入125周年，舊生祝慧勤接棒成為新任校長，帶領學校開啟新篇章。她接受訪問時回顧多年的教書經歷，認為自己相當喜歡做班主任，覺得做班主任能陪伴年輕人成長，聆聽他們的心事。她又指出，英華絕對不是以成績為首要目標的學校，但會要求學生有基本水平，希望學生讀得開心。

英華女學校新校長祝慧勤今年9月上任。除了是校長外，她更是英華舊生及前老師。祝校長認為自己中學時代並非出眾，「我覺得我是一個很有活力的學生，但成績或領導才能上並非最為出眾，反而熱愛唱歌跳舞，可以跳足7日舞、用盡午飯及放學時間練choir的學生。」

但春風化雨並非她的初衷。「JUPAS選科時，我將A1、A2及A3都選擇社工。大學面試時，事前我有收到面試通知，不肯定是甚麼原因，最後未能參與面試。」放榜後，她發現社工系及英文系收生分數相當接近，本著不想浪費改選機會及「教書都唔係唔得」的原因，她就將港大英文系放上第二志願，最後成功獲取錄。

曾於多間學校執教 因伯樂一言而轉職

大學畢業後，她首先回到母校英華女學校教英文、歷史及語言藝術，但因會考改制而離職。其後輾轉於播道書院及中華基督教會方潤華中學等學校教書及擔任管理職位，最後再次重返英華女學校成為校長。祝校長指自己並非喜歡頻繁跳槽，「我不是為了抓緊機遇或尋求向上就會轉職的人，但我是一個聽話的人。有同事跟我說『你一定要跳出去磨練領導才能。』我真的有聽話，寄求職信到方潤華中學，成為該校的英文科主任及帶領十多位年資比自己高的同事。」

坦言喜歡做班主任

她同時表示自己十分喜歡做班主任，覺得班主任是最能陪伴學生成長，可以聆聽他們的生活煩惱，學生更會把最痛苦及最掙扎的經歷跟班主任分享。談到有學生的家人去世的經歷，祝校長一度哽咽。