格林美爵士三巨頭 強強聯手的即興交響詩

當Brad Mehldau、Christian McBride與Marcus Gilmore攜手同台，音樂將不再只是聲音，而是一場跨越想像的靈魂盛宴。這三位格林美獎得主，各自在爵士樂領域闡釋著獨特的音樂哲學，此次首度在《強強聯手，三位格林美獎巨星強勢匯聚！》攜手，在舞台上以音符與拍子，交織一部絢麗的爵士交響詩。

被《紐約時報》譽為當代最具影響力爵士鋼琴家的Brad Mehldau，以其超凡的爵士音樂語言震撼樂壇。他不僅是一位鋼琴家，更是一位音樂煉金師，能夠將古典、搖滾與爵士等原素完美交融。每一個音符在他的指尖彈起，都彷彿有了生命，細膩的情感如同絲絨般撫觸聽眾的心靈。