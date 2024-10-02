格林美 普立茲獎Jazz大師Wynton Marsalis 帶領JLCO大樂隊首度來港表演兩場

美國著名古典和爵士樂小號手Wynton Marsalis，是當化代jazz的倡導者，他不僅引領爵士樂普及化，更是爵士音樂學院Jazz at Lincoln Center的總裁兼藝術總監，從教育開始令jazz的界限得以進化。Wynton Marsalis與Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO)將於10月17及18日來港演出兩場音樂會，喜愛爵士樂的樂迷，不容錯過。
1961年出生於路易斯安那州新奧爾良一個音樂世家的Wynton Marsalis，6歲獲得人生第一把小號，1982年出道，成為樂隊領班，錄製過110張爵士樂和古典專輯、四張另類唱片，並發行了五張 DVD。
發布超過1,500首歌曲的Wynton Marsalis，更是9項格林美獎的得主，他的神劇《Blood on the Fields》是第一部獲得普立茲音樂獎(Pulitzer Prize for Music)的爵士樂作品。他亦唯一一位在同一年(1983及1984年)獲爵士樂和古典樂兩個類別格林美獎(GRAMMY Award)的音樂家。
美國39間大學聯校博士
對於爵士樂的教育，Wynton Marsalis早在20年前已經開始，他爲所有年齡層的學生開展教育項目，並爲Jazz at Lincoln Center製作及舉辦流行的年輕人爵士樂 (Jazz for Young People)音樂會，因此被美國39間大學和學院，頒發榮譽博士學位。
Wynton Marsalis的核心信念和生活基礎，是基於爵士樂的原則，他提倡個人創造力(即興創作)、集體合作(swing)、持有感恩的心態和良好的品味(精緻高雅的氣質)，並以持久樂觀的態度面對逆境(blues)。
標準swing jazz之夜
首度來港的Wynton Marsalis，將聯同JLCO大樂隊，於香港演藝學院歌劇院演出兩場，10月17日首場「An Evening of Swing」音樂會，將為樂迷帶來一個充滿爵士樂經典的夜晚。樂迷可欣賞到永恆經典的標準搖擺樂，加上現代編作技巧的愉悅融合，編織著多層次而令人著迷的聲音，將古典優雅與創新意念，完美地結合在一起。這場演出確實是所有音樂愛好者「必看」的音樂會。
Wynton Concert生日音樂會
10月18日第二場的「Happy Birthday to Wynton Concert」音樂會，邀請全港樂迷一同前來參加Wynton Marsalis的63歲正日生日音樂會。Marsalis從年輕時起已是音樂界的中硫抵柱，其輝煌的事業生涯中，獲得無數讚譽，專注於教育並激勵全球年輕人。他對文化融合和人類和平的貢獻是深遠的。在這場特別的生日音樂會上，他將對東方音樂傳統的敬佩與理解，融入jazz的編曲中，展現東西方音樂文化的精彩結合。