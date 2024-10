格林美 普立茲獎Jazz大師Wynton Marsalis 帶領JLCO大樂隊首度來港表演兩場

美國著名古典和爵士樂小號手Wynton Marsalis,是當化代jazz的倡導者,他不僅引領爵士樂普及化,更是爵士音樂學院Jazz at Lincoln Center的總裁兼藝術總監,從教育開始令jazz的界限得以進化。Wynton Marsalis與Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO)將於10月17及18日來港演出兩場音樂會,喜愛爵士樂的樂迷,不容錯過。

1961年出生於路易斯安那州新奧爾良一個音樂世家的Wynton Marsalis,6歲獲得人生第一把小號,1982年出道,成為樂隊領班,錄製過110張爵士樂和古典專輯、四張另類唱片,並發行了五張 DVD。

發布超過1,500首歌曲的Wynton Marsalis,更是9項格林美獎的得主,他的神劇《Blood on the Fields》是第一部獲得普立茲音樂獎(Pulitzer Prize for Music)的爵士樂作品。他亦唯一一位在同一年(1983及1984年)獲爵士樂和古典樂兩個類別格林美獎(GRAMMY Award)的音樂家。