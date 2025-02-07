桃花/盆菜盆/賀年食品/年桔回收一文睇清 附地點及方法

每逢農曆新年，不少人都會食盆菜、買年花，有節日氣氛又好意頭。不過新年過後，大大個的「盆菜兜」及年花，放在家中十分佔空間，今次為大家介紹盆菜兜及年花回收活動，更有賀年食品回收活動，把好運氣給一點予弱勢社群，自己也有更有福氣，即睇詳情！
盆菜兜回收｜Mil Mill喵坊
喵坊繼續秉承傳統，整個2月都會回收盤菜兜送到有心人嘅手上，交畀動物收容所同暫托動物義工重用；同時將不銹鋼餸隔送到農場，代替CD以避免膠碎化污染泥土同農作物。大家可以留意「喵巴士流動站」的回收地點；或親自送往粉嶺坪輋五洲南路39號廠房。Mil Mill喵坊同時喵巴士或會收新舊利是封。
喵坊地址：新界粉嶺坪輋五洲南路39號
喵巴士2月行程表：
8/2 星期六 3-5pm : 嘉湖山莊 - 樂湖居 (中央公園 近5座及6座)
9/2 星期日 11-1pm : 富安花園 (風水柱 近巴士總站)
9/2 星期日 3-5pm : 穗禾苑 (穗禾苑廣場)
15/2 星期六 3-5pm : 綠楊新邨（平台 YMCA 樓梯）
16/2 星期日 11-1pm : 嘉亨灣 (嘉亨灣L1層)
16/2 星期日 3-5pm : 東濤苑 (D座對出空地)
22/2 星期六 3-5pm : 荃威花園 (三期平台近J座)
23/2 星期日 11-1pm : 曉麗苑 (曉晴閣外)
23/2 星期日 3-5pm : 龍蟠苑 (龍璋閣對出空地)
盆菜兜回收｜綠惜地球
今年綠惜地球繼續回收盆菜兜，轉送收集到的盆菜兜至本港狗場同農場，重用成為狗狗飯兜 或用於農務及烹飪活動上。實行源頭減廢，同行實踐零浪費。回收前記得先清洗乾淨盆菜兜。
日期 : 即日起至 2 月 28 日
時間 : 逢星期一至五 10 am - 6 pm 公眾假期除外
地點 : 綠惜地球辦公室 ( 九龍青山道 476 號 PeakCastle 17 樓 1701 室 )
賀年食品回收｜食德好
「食德好」致力回收街市即將被棄置的新鮮蔬菜和水果，並分享予社會上的有需要人士，更舉辦全港首個食物回收分享計劃。而新年活動「膳心貫全城」，旨在回收公眾及業界過剩的賀年食品，並轉贈給基層市民。由即日起至2月30日，市民可將過剩賀年食品，如基本主糧米、麵食、油、應節食品，交到指定的回收點進行回收。
回收日期：即日至2月30日
賀年食品回收｜共享食物基金 Food Commons Foundation
共享食物基金旨在解決社會上的剩食問題，於街市、零售商等收集可食用的食物，減低因食物浪費所帶來的環境污染。共享食物基金今年舉行「惜食積福」賀年食品回收活動，讓大家能夠將家中過多的賀年食品，轉贈至有需要的人，避免浪費食物或過度食用，與他人分享愛心及新年氣氛。只要是全新未開封且未過最佳食用日期的食品，即可捐贈到指定回收點。
回收日期：即日起
回收地點（捐贈前可致電回收點了解安排）
桃花回收｜環保署
環保署今年舉行「桃花回收計劃」鼓勵市民在農曆新年過後，通過「綠在區區」等回收站回收桃花。參與者需事先去除裝飾物，確保回收過程順利。成功回收的市民不僅可以獲得電子證書，還有機會獲得小禮物。
收集日期：2月5日至13日 (年初八至十六)
收集地點：中央收集站位於Y·PARK [林·區]及54個地區收集站 (11個回收環保站、37個公眾垃圾收集站、6個離島廢物轉運站）。
年桔轉贈｜環保協進會
環保協進會鳳園蝴蝶保育區自2010年起舉辦「年桔轉贈配對網絡」計畫，將年桔再生，計畫今年將繼續舉行，年桔經配對後轉贈至有需要的本地農戶或非牟利機構種植，可為蝴蝶提供食物。有興趣捐贈年桔的機構/公司，可於2月10日或之前，填妥接收年桔表格；如本地農戶或非牟利機構有興趣接收年桔，亦可填妥網上捐贈年桔表格。填妥實體表格後，電郵至 [email protected] 、傳真2690-3438或寄往「大埔汀角路鳳園村150號鳳園自然及文化教育中心」至環保協進會。
網上表格：
實體表格：