桃花/盆菜盆/賀年食品/年桔回收一文睇清 附地點及方法

每逢農曆新年，不少人都會食盆菜、買年花，有節日氣氛又好意頭。不過新年過後，大大個的「盆菜兜」及年花，放在家中十分佔空間，今次為大家介紹盆菜兜及年花回收活動，更有賀年食品回收活動，把好運氣給一點予弱勢社群，自己也有更有福氣，即睇詳情！

盆菜兜回收｜Mil Mill喵坊

喵坊繼續秉承傳統，整個2月都會回收盤菜兜送到有心人嘅手上，交畀動物收容所同暫托動物義工重用；同時將不銹鋼餸隔送到農場，代替CD以避免膠碎化污染泥土同農作物。大家可以留意「喵巴士流動站」的回收地點；或親自送往粉嶺坪輋五洲南路39號廠房。Mil Mill喵坊同時喵巴士或會收新舊利是封。

喵坊地址：新界粉嶺坪輋五洲南路39號

喵巴士2月行程表：

8/2 星期六 3-5pm : 嘉湖山莊 - 樂湖居 (中央公園 近5座及6座)

9/2 星期日 11-1pm : 富安花園 (風水柱 近巴士總站)

9/2 星期日 3-5pm : 穗禾苑 (穗禾苑廣場)

15/2 星期六 3-5pm : 綠楊新邨（平台 YMCA 樓梯）

16/2 星期日 11-1pm : 嘉亨灣 (嘉亨灣L1層)

16/2 星期日 3-5pm : 東濤苑 (D座對出空地)

22/2 星期六 3-5pm : 荃威花園 (三期平台近J座)

23/2 星期日 11-1pm : 曉麗苑 (曉晴閣外)

23/2 星期日 3-5pm : 龍蟠苑 (龍璋閣對出空地)

Mil Mill喵坊盆菜兜回收詳情