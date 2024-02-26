梁詠琪擔任「愛心大使」登機見證前線救盲實況

藝人梁詠琪(Gigi)，獲邀擔任慈善機構奧比斯的「愛心大使」，出席由協成行發展有限公司(簡稱「協成行」)冠名贊助的「奧比斯 • 協成行 眼科飛機醫院愛心行 2024」，見證眼科飛機醫院訪港之旅，並親身登機參觀，見證奧比斯的救盲實況。眼科飛機醫院由貨機改裝而成，齊集教學室、手術室、康復室等，猶如小型醫院，令Gigi大開眼界。Gigi更即席化身「見習醫護」，與現場的醫護機組人員一齊聽書，體驗前線救盲工作。

Gigi ：參觀過程難忘

全球獨一無二的眼科飛機醫院相隔8年再訪港，Gigi很高興可以率先登機參觀飛機內部，最令Gigi感動的是醫護人員的細心：「因為不少眼疾病人都是小朋友，為安撫他們手術前的不安，醫護會送一個熊啤啤毛公仔給他們，陪伴他們整個手術過程，很多時都成功安撫了小朋友的情緒。」