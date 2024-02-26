梁詠琪擔任「愛心大使」登機見證前線救盲實況

藝人梁詠琪(Gigi)，獲邀擔任慈善機構奧比斯的「愛心大使」，出席由協成行發展有限公司(簡稱「協成行」)冠名贊助的「奧比斯 • 協成行 眼科飛機醫院愛心行 2024」，見證眼科飛機醫院訪港之旅，並親身登機參觀，見證奧比斯的救盲實況。眼科飛機醫院由貨機改裝而成，齊集教學室、手術室、康復室等，猶如小型醫院，令Gigi大開眼界。Gigi更即席化身「見習醫護」，與現場的醫護機組人員一齊聽書，體驗前線救盲工作。
Gigi：參觀過程難忘
全球獨一無二的眼科飛機醫院相隔8年再訪港，Gigi很高興可以率先登機參觀飛機內部，最令Gigi感動的是醫護人員的細心：「因為不少眼疾病人都是小朋友，為安撫他們手術前的不安，醫護會送一個熊啤啤毛公仔給他們，陪伴他們整個手術過程，很多時都成功安撫了小朋友的情緒。」
善心爆棚的Gigi不忘呼籲大家關注眼睛健康，「我們很多時將健康視力視為理所當然，未必懂得好好珍惜，尤其都市人，包括我在內都會整日玩手機，瞓覺前又不斷睇手機，雙眼沒有足夠休息。但這個世界上好多地方因為資源匱乏，即使有眼疾都沒有機會獲得醫治機會，白白錯過黃金治療期。所以在能力範圍之內，希望大家都盡量幫助有需要的人，而自己亦都要好好愛護視力，除了玩少些手機，亦都要食多啲有益健康食物，最重要是給予雙眼足夠休息！」
奧比斯：透過Gigi影響力令更多人關注救盲
奧比斯行政總裁Mr. Derek Hodkey表示：「很高興邀請到Gigi出席奧比斯•協成行眼科飛機醫院愛心行2024開幕典禮的愛心大使，希望透過她的廣泛影響力，令更多人關注奧比斯的救盲工作。奧比斯40多年來透過眼科飛機醫院走訪全球多個地區，除了為偏遠地區醫護進行培訓，亦都邀請眼疾病人登機進行手術及治療，成功讓更多人重見光明。我希望透過是次飛機醫院抵港開放參觀，讓奧比斯的救盲工作獲得更長遠的持續支持。」
是次愛心行獲協成行鼎力支持，讓更多人可以親身一睹飛機醫院的面貌。協成行發展有限公司董事總經理方文雄先生，銅紫荊星章，太平紳士表示：「協成行於2024年一月推出全新品牌形象『Growing Together 協力成長』，希望與持份者一起成長，合作共贏、回饋社會。協成行認同奧比斯的服務理念，因此我們展開了一個全年的合作計劃，而今次愛心行是合作計劃中首個大型項目。我們希望繼續與各界攜手，為有需要人士成就光明色彩的未來。」