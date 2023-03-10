森林浴｜Tatcha新出森林治癒身體系列 在家來一趟森林浴 療癒身心

日本人一向認為人與自然世界的連繫是神聖的，森林浴(Shinrin-yoku)也是起源於日本，就如字面意思，是指沐浴在森林環境中，以五感連結自然萬物，帶來療癒身心的功效。森林浴近年逐步成為當地醫生喜愛處方的自然療法，認為有效提升人體免疫力及療癒負面情緒。

森林浴與遠足有點不同，參加者在旅途中要放慢速度，敞開心扉主動與自然建立聯結。根據研究所得，森林浴超過50%的療癒能量，源於森林中的清新空氣，空氣中富含芬多精(Phytoncides)：一種由樹木精油釋放的有機化合物，可抵禦黴菌、細菌和昆蟲的侵擾。將芬多精萃取後進行單獨測試，發現這種化合物有助增強免疫力、紓解壓力、提升睡眠質素。