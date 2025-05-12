森林麵包中環街市開限定快閃店 現場即製港式蛋卷！6款人氣傳統蛋卷乳酪杯 必試貓山王榴槤麻糬$32/杯

森林麵包 期間限定港式蛋卷快閃店

森林麵包首次於港島區開設期間限定港式蛋卷快閃店，為大家帶來每日人手即叫即捲的傳統手工蛋卷、傳統蛋卷乳酪杯、5款人氣麻糬包、流心撻及肉鬆麻糬酥，貨品款式豐富！心水推介貓山王榴槤麻糬（$32/杯），將細滑榴槤果肉配上手工鮮奶麻糬，並配搭香脆蛋卷，榴槤飄香令人回味無窮！另外開心果控必食開心果麻糬（$28/杯），內有日本開心果醬、果仁粒、乳酪球與蛋卷為大家帶來四重口感體驗！而如果喜歡傳統港式西餅滋味，則可試傳統黑森林（$28/杯），一杯有齊朱古力蛋糕、車厘子啫喱糖、忌廉和蛋卷，將經典風味推陳出新，值得一試。



森林麵包

活動日期：5月12-19日

營業時間：上午11時30分至下午7時

WhatsApp電話：63656471 (只限WhatsApp)

