森林麵包 20+新品驚喜登場 原個椰子港式糖水麵包/蘭王布甸千層撻/聖誕甜點

本地麵包品牌森林麵包早前推出的「魚肉燒賣千層酥」在網上反應熱烈，不少網民都表示有創意。而品牌近日一次過推出逾20款新品，當中必試原個椰子港式糖水麵包系列，以3款港人最愛的糖水為主題，風味獨特。另外亦有多款聖誕麵包及甜點，下文為大家詳細介紹！
即睇森林麵包新品
森林麵包今次推出的新品中必試每日限量 50 個的「港式糖水系列」，外型似原個椰子但實際是麵包，麵包以法國發酵牛奶油製作，3款口味分別為椰汁西米露($36)、楊枝甘露($36) 及黑芝麻糊加麻糬($36)，麵包外脆內軟，餡料幼滑，層次豐富。另外脆皮爆餡波波同樣是限量新品，有北海道忌廉($18)、紅桑子朱古力忌廉($18)以及開心果朱古力忌廉($18)3種口味，賣相精緻，朱古力脆皮包著濃厚餡料，口感對比強烈！
聖誕麵包及甜品方面，派對必備超打卡的聖誕布甸系列， 特選蛋香味濃的蘭王雞蛋， 造型可愛又滋味；還有超過 20 款聖誕氛圍感滿滿的麵包甜點，包括聖誕造型松果及開心果聖誕樹蛋糕、 薑餅人及 Pane-one 聖誕意大利水果包等等。
由即日至12月31日，於森林麵包店內及網上商店可以訂購，由於店舖人手有限，全部售完即止。預訂可以WhatsApp 63656471 查詢。除了網上預訂，客人亦可親臨森林麵包聖誕期間限定店選購。
聖誕期間限定店
太古城中心131號舖溜冰場外
日期： 11月17日- 12月31日
時間：下午12:30 至 晚上 8:00
香港新界青衣青敬路 3133 號青衣城 1期 1樓 146 號舖
日期：11月17日- 12月31日
時間：下午12:30至 晚上 9:00
森林麵包
總店地址：九龍牛頭角振華道 70 號樂華北村商場 111 號舖
營業時間：每日上午 8 至晚上 9 時
分店地址：新界白石角香港科學園 2 期 10W 大樓地下 S046C 號舖
營業時間：星期一至五：上午 8 至晚上 8 時
星期六日及公眾假期：上午 11 至晚上 8 時