植廚Plant Sifu X NOSH送餐計畫 使用專屬優惠碼享八五折

由香港本土食品科技公司「好食科技（Good Food Technologies）」於2020年創立的「植廚 Plant Sifu」，與專營健康營養餐計劃的送餐品牌「NOSH」合作，於2023年2月9日至4月30日期間，透過健康營養餐計劃外送品牌「NOSH」，讓大家即使安坐家中或辦公室都能夠享受到由專業廚師團隊每日新鮮製作的「綠色」美食外賣體驗，而植廚Plant Sifu亦會是推廣期間內「NOSH」的獨家素肉品牌。

豬肉食落似層層 30款環 球配搭

「NOSH VEGGIE」（素食）及「NOSH FLEXI」（彈性素食）的周間主題餐單將加入一系列以「植廚 Plant Sifu」素豬肉入饌的新菜式。「NOSH」的資深廚師團隊設計出30款不同變化的素肉菜式，必試選擇有以「植廚 Plant Sifu梅頭肉餡」製作的菜式；此肉餡均以專利認證的高纖、低卡的蒟蒻技術AROMAX™ 研製，利用百分百植物成份仿製肥豬肉的油香，無論質感與味道皆近似。

10/3 前訂購輸入 「 NOSHSIFU 」 享一次性八五折

新素肉菜式包括中、西、日、韓、墨西哥等美食特色，菜式焦點有「泰式羅勒植廚 Plant Sifu素肉配碎米飯碗」，以別具綠色滋味呈現泰國國民美食打拋豬肉飯（Pad Kra Pao）。採肉「植廚Plant Sifu瘦肉碎炮製，讓獨特的泰國羅勒香氣完美融入素瘦肉的肉香，教人仿如置身舒適的泰國餐館用餐般愜意，另有墨西哥辣椒植廚Plant Sifu素肉醬藜麥糙米飯、果阿咖喱配植廚Plant Sifu素肉片及巴斯馬蒂香米及辣椒植廚Plant Sifu素肉配雜錦甜椒及糙米飯等。

由即日起至2023年3月10日，顧客凡訂購「NOSH VEGGIE」及「NOSH FLEXI」主題餐單，並輸入一次性使用的專屬優惠碼「NOSHSIFU」，即可享八五折優惠。

https://www.nosh.hk/