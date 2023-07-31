楊貫一生平｜阿一鮑魚創辨人楊貫一逝世享年90歲　一生起伏跌宕曾目睹兩妹戰亂時餓死

楊貫一生平｜富臨飯店阿一鮑魚今日(31日)在社交網站發文，公布富臨飯店創辦人楊貫一，已於今日因病與世長辭，享年90歲。楊貫一可謂是香港粵菜傳奇，他的一生酸甜苦辣樣樣嘗過，少時更曾目睹自己的兩個妹妹因戰亂而餓死，後來他長大後隻身於澳門、香港闖蕩，終於憑着鮑魚蜚聲國際，留下人生傳奇的故事。

楊貫一生平｜楊貫一自幼雙親皆去 與兩妹投靠祖母相依為命 楊貫一原籍中山，年幼時母親離家出走，父親更在他 9 歲的時候逝世。他只好帶着兩個妹妹投靠祖母。而因當年戰亂，他更目睹兩個妹妹餓死。後來他15歲時，籌借了50 元便隻身於澳門、香港闖蕩，並在一高級川菜酒樓當童工，從中學會了人情世故，也見識了紙醉金迷的生活。

楊貫一生平｜從低做起 不怕失敗 終以鮑魚闖岀一片天 楊貫一一生從童工到掌廚，足足用了了27年的時間，期間他做過樓面、部長，後來於1974年，楊貫一和熟客合資創立「富臨飯店」，但經營困難，股東退股。楊貫一堅持經營，但遭遇大廚欺凌。他決定轉型高檔次經營，專攻鮑魚，孤注一擲研發獨家鮑魚菜式。儘管他不是廚師出身，且年逾五旬，仍投入大量資金研發鮑魚，甚至只能在後巷搭起炭爐研究。最終，楊貫一的辛勤付出得到客人肯定，「富臨飯店」成為香港餐飲業佼佼者。他的故事成為勵志故事，楊貫一也因此成為香港餐飲業的傳奇人物。