熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-02-21 13:00:00

極度醒神｜老蘭土聯乘stain+ 推出「普洱溝咖啡」掛耳包 「通頂」捱夜必備

分享：
極度醒神｜老蘭土聯乘stain+ 推出「普洱溝咖啡」掛耳包 「通頂」捱夜必備

極度醒神｜老蘭土聯乘stain+ 推出「普洱溝咖啡」掛耳包 「通頂」捱夜必備

要提神，有人靠咖啡，也有人飲茶。本地潮流品牌老蘭土Lorento就話不用分那麼細，與上環太平山街stain+ 咖啡店合作研發新口味「普洱溝咖啡」咖啡掛耳包，從烘焙到包裝，均屬本土全手工製作，更是該品牌首度推出咖啡，絕對值得一試。

老蘭土x stain+普洱溝咖啡掛耳包

老蘭土x stain+普洱溝咖啡掛耳包

每日新鮮烘焙咖啡豆

「普洱溝咖啡」有平裝版及限量木盒珍藏版兩款。平裝版的名稱「好啡未嫌夜（Never Too Late For A Good Coffee）」，由《熱咖啡》的歌詞演化而成，懷舊風與玩味十足，貫徹老蘭土的好玩品牌風格。

咖啡豆更是每日新鮮烘焙，選用肯亞 AA 級水洗咖啡豆，經過明火深度烘焙，加入普洱茶葉混合調製。口感厚實如黑朱古力，兼帶有濃郁煙燻香氣和茶香，餘韻悠長，味道馥郁香醇，層次豐富。由於咖啡與普洱均有提神醒腦之效，特別適合夜貓子或需捱夜深宵工作之啡友享用，是專為「通頂」而設的咖啡；或是朝早醒來嘆一杯，令一整日都元氣滿滿，精清爽利。

老蘭土x stain+ 普洱溝咖啡掛耳包 平裝版 $128/5包裝

老蘭土x stain+ 普洱溝咖啡掛耳包 平裝版 $128/5包裝

木盒珍藏版以洋服店窗櫥為靈感

而限量木盒珍藏版包裝，更以香港愈來愈罕見的老式洋服店窗櫥作為靈感，讓顧客感受品牌有如老式洋服店的老裁縫出品一樣的細緻精心、一絲不苟。木盒除可作儲物用途，同時附上小型LED串燈，搖身可變成燈箱使用，令家居更顯格調。

為保証客人可以品嚐到最新鮮的咖啡味道，首度推出預購制。專屬口味咖啡每月兩次(暫定為每月1日及15) stain+自家烘焙，首次出貨日期為2023228日。即日起可於官方網站及stain+預購。

老蘭土x stain+ 普洱溝咖啡掛耳包 木盒珍藏版 $328/8包裝 老蘭土x stain+ 普洱溝咖啡掛耳包 木盒珍藏版 $328/8包裝

銷售點：

老蘭土 Lorento 品牌官方網站：http://the-soot-official.com/

電話：6759 6903

 

stain+ 官方網站：https://www.stainplus.co/

地址：上環太平山街2-4A

時間：11:00am 7:00pm (逢星期一休館)

電話：9557 5055

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受