極度醒神｜老蘭土聯乘stain+ 推出「普洱溝咖啡」掛耳包 「通頂」捱夜必備

要提神，有人靠咖啡，也有人飲茶。本地潮流品牌老蘭土Lorento就話不用分那麼細，與上環太平山街stain+ 咖啡店合作研發新口味「普洱溝咖啡」咖啡掛耳包，從烘焙到包裝，均屬本土全手工製作，更是該品牌首度推出咖啡，絕對值得一試。
每日新鮮烘焙咖啡豆
「普洱溝咖啡」有平裝版及限量木盒珍藏版兩款。平裝版的名稱「好啡未嫌夜（Never Too Late For A Good Coffee）」，由《熱咖啡》的歌詞演化而成，懷舊風與玩味十足，貫徹老蘭土的好玩品牌風格。
咖啡豆更是每日新鮮烘焙，選用肯亞 AA 級水洗咖啡豆，經過明火深度烘焙，加入普洱茶葉混合調製。口感厚實如黑朱古力，兼帶有濃郁煙燻香氣和茶香，餘韻悠長，味道馥郁香醇，層次豐富。由於咖啡與普洱均有提神醒腦之效，特別適合夜貓子或需捱夜深宵工作之啡友享用，是專為「通頂」而設的咖啡；或是朝早醒來嘆一杯，令一整日都元氣滿滿，精清爽利。
木盒珍藏版以洋服店窗櫥為靈感
而限量木盒珍藏版包裝，更以香港愈來愈罕見的老式洋服店窗櫥作為靈感，讓顧客感受品牌有如老式洋服店的老裁縫出品一樣的細緻精心、一絲不苟。木盒除可作儲物用途，同時附上小型LED串燈，搖身可變成燈箱使用，令家居更顯格調。
為保証客人可以品嚐到最新鮮的咖啡味道，首度推出預購制。專屬口味咖啡每月兩次(暫定為每月1日及15日)由 stain+自家烘焙，首次出貨日期為2023年2月28日。即日起可於官方網站及stain+預購。
銷售點：
老蘭土 Lorento 品牌官方網站：http://the-soot-official.com/
電話：6759 6903
stain+ 官方網站：https://www.stainplus.co/
地址：上環太平山街2-4號A舖
時間：11:00am – 7:00pm (逢星期一休館)
電話：9557 5055