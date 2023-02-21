極度醒神｜老蘭土聯乘stain+ 推出「普洱溝咖啡」掛耳包 「通頂」捱夜必備

要提神，有人靠咖啡，也有人飲茶。本地潮流品牌老蘭土Lorento就話不用分那麼細，與上環太平山街stain+ 咖啡店合作研發新口味「普洱溝咖啡」咖啡掛耳包，從烘焙到包裝，均屬本土全手工製作，更是該品牌首度推出咖啡，絕對值得一試。

每日新鮮烘焙咖啡豆

「普洱溝咖啡」有平裝版及限量木盒珍藏版兩款。平裝版的名稱「好啡未嫌夜（Never Too Late For A Good Coffee）」，由《熱咖啡》的歌詞演化而成，懷舊風與玩味十足，貫徹老蘭土的好玩品牌風格。

咖啡豆更是每日新鮮烘焙，選用肯亞 AA 級水洗咖啡豆，經過明火深度烘焙，加入普洱茶葉混合調製。口感厚實如黑朱古力，兼帶有濃郁煙燻香氣和茶香，餘韻悠長，味道馥郁香醇，層次豐富。由於咖啡與普洱均有提神醒腦之效，特別適合夜貓子或需捱夜深宵工作之啡友享用，是專為「通頂」而設的咖啡；或是朝早醒來嘆一杯，令一整日都元氣滿滿，精清爽利。