請5放12出國過聖誕兼外地跨年！
來到2024年最後一個節日，想玩得更盡興難忘，不少人會選擇出國過白色聖誕。但其實各位打工仔，今年聖誕節只需請5日假期(12月27、30、31及1月2、3日)，即可自製12日長假期，直接外地歡度除夕及元旦。叉足電，2025年回港繼續搏殺！
極致郵輪體驗 遊走越南/泰國/新加坡
本年度最後一擊，不如奢華一番？名人郵輪的郵輪艦隊遍及300多個目的地，跨越70多個國家，橫跨七大洲，其獨特之處在於結合小型郵輪的貼心周到細緻服務和大型郵輪的豐富休閒娛樂，細節超越想像。2024年12月至2025年1月期間，名人郵輪旗下的「名人極致號」，將會提供「11晚 越南及泰國遊」及「12晚 泰國及越南遊」。前者從香港出發，前往越南河內、順化/峴港、胡志明市，再到泰國曼谷/林查班、蘇梅島，以新加坡為終點站；後者橫跨聖誕除夕黃金檔期，從新加坡出發至香港為終點站。
名人極致號船上配備1,400多間華麗設計住房，套房客人於船上更設有專屬的區域，包括專屬餐廳、Lounge、私人泳池、日光甲板及管家服務。船上的美食餐單均由米芝蓮星級大廚團隊設計，客人可於郵輪上的餐廳品嘗由全球烹飪大使Daniel Boulud設計的五道菜餐點。而船上的The Lawn Club更擁有半英畝的天然草地，可盡情欣賞無盡海景，享受海風吹拂的陽光。船上體驗還包括The Spa、購物、熱玻璃課程和劇場活動等家庭娛樂活動，全面照顧客人不同需要。
登船及離船日期：
12晚 泰國及越南遊：2024年12月21日(六)至2025年1月2日(四)
11晚 越南及泰國遊：2025年1月2日(四)至2025年1月13日(一)
查詢及報名：3180 6708 (Jebsen Holidays)
網址：名人極致號