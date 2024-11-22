請5放12出國過聖誕兼外地跨年！

來到2024年最後一個節日，想玩得更盡興難忘，不少人會選擇出國過白色聖誕。但其實各位打工仔，今年聖誕節只需請5日假期(12月27、30、31及1月2、3日)，即可自製12日長假期，直接外地歡度除夕及元旦。叉足電，2025年回港繼續搏殺！

極致郵輪體驗 遊走越南/泰國/新加坡

本年度最後一擊，不如奢華一番？名人郵輪的郵輪艦隊遍及300多個目的地，跨越70多個國家，橫跨七大洲，其獨特之處在於結合小型郵輪的貼心周到細緻服務和大型郵輪的豐富休閒娛樂，細節超越想像。2024年12月至2025年1月期間，名人郵輪旗下的「名人極致號」，將會提供「11晚 越南及泰國遊」及「12晚 泰國及越南遊」。前者從香港出發，前往越南河內、順化/峴港、胡志明市，再到泰國曼谷/林查班、蘇梅島，以新加坡為終點站；後者橫跨聖誕除夕黃金檔期，從新加坡出發至香港為終點站。