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2023-07-06 19:20:09

極限量｜Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》推出全新ENDACTUS鞋款/全港限量84對/Jeffrey及[email protected]齊試新鞋(多圖)

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極限量｜Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》推出全新ENDACTUS鞋款/全港限量84對/Jeffrey及George@P1X3L齊試新鞋(多圖)

極限量｜Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》推出全新ENDACTUS鞋款/全港限量84對/Jeffrey及[email protected]齊試新鞋(多圖)

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎與《街頭霸王6》展開特別聯名合作，推出與遊戲格鬥角色相同的全新ENDACTUS鞋款，更是全港限量84對，各位「街霸」忠粉記得及早入手！

Onitsuka Tiger特別為今次合作，設計全新ENDACTUS鞋款，左邊鞋踭飾有Onitsuka Tiger標誌，右鞋踭則是《街頭霸王6》的標誌。鞋款更有不同細節，例如更結實耐用的鞋底、方形鞋頭設計，以及通過縫線呈現的Onitsuka Tiger虎爪紋。聯名鞋款更附有專為是次聯名設計的鞋盒和購物袋，靈感來自《街頭霸王》標誌。全新鞋款ENDACTUS將於Onitsuka Tiger的銅鑼灣旗艦店、海港城門市和官方網上商店限量發售。

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為慶祝新品發布，Onitsuka Tiger更於銅鑼灣京士頓街旗艦店舉行發布會，並請來混血男神魏浚笙(Jeffrey Ngai)P1X3L成員歐鎮灝(George Au)、試當真成員陳苡臻(Jessica Chan)、藝人黃俊傑(JK Wong)及電玩少女蔥蔥等等。店內的Coffee Corner更會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner，歡迎客人到店觀賞及購物的同時，可以品味咖啡。

魏浚笙(Jeffrey)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 魏浚笙(Jeffrey)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 店內的Coffee Corner會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner。 魏浚笙(Jeffrey)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 店內的Coffee Corner會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner。 店內的Coffee Corner會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner。 魏浚笙(Jeffrey)當日在場打《街頭霸王6》。 魏浚笙(Jeffrey)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。
P1X3L成員歐鎮灝(George Au)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 P1X3L成員歐鎮灝(George Au)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 P1X3L成員歐鎮灝(George Au)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 陳苡臻(Jessica Chan)演繹Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》ENDACTUS鞋款。 P1X3L成員歐鎮灝(George Au)及試當真成員陳苡臻(Jessica Chan)當日在場打《街頭霸王6》。 店內的Coffee Corner會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner。

同步推仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFUL

另外，品牌亦同步推出2023秋冬系列，最矚目的相信是以仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFU鞋款，MEXICO 66是品牌的經典款，今次的鞋面使用源自墨西哥仙人掌衍生材料製成，與傳統真皮相比，在製造過程中減少約80%的二氧化碳排放量。除了鞋身主體外，鞋墊及鞋帶等部分也是由回收材料製成，達至可持續發展的理念。更令人動心的是，這款仙人掌鞋柔軟且非常輕身，並呈現與真皮材質截然不同的質感。5種配色包括粉黃、淡紫及米白等，目前更已有售，為大家帶來夏日青春氣色。

Onitsuka Tiger同步推仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFUL。 Onitsuka Tiger同步推仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFUL。 Onitsuka Tiger同步推仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFUL。 Onitsuka Tiger同步推仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFUL。

Onitsuka Tiger x《街頭霸王6》聯名鞋款詳情：https://www.onitsukatiger.com/hk/zh-hk/mk/streetfighter6

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