極限量｜Onitsuka Tiger聯名《街頭霸王6》推出全新ENDACTUS鞋款/全港限量84對/Jeffrey及George@P1X3L齊試新鞋(多圖)

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎與《街頭霸王6》展開特別聯名合作，推出與遊戲格鬥角色相同的全新ENDACTUS鞋款，更是全港限量84對，各位「街霸」忠粉記得及早入手！ Onitsuka Tiger特別為今次合作，設計全新ENDACTUS鞋款，左邊鞋踭飾有Onitsuka Tiger標誌，右鞋踭則是《街頭霸王6》的標誌。鞋款更有不同細節，例如更結實耐用的鞋底、方形鞋頭設計，以及通過縫線呈現的Onitsuka Tiger虎爪紋。聯名鞋款更附有專為是次聯名設計的鞋盒和購物袋，靈感來自《街頭霸王》標誌。全新鞋款ENDACTUS將於Onitsuka Tiger的銅鑼灣旗艦店、海港城門市和官方網上商店限量發售。

為慶祝新品發布，Onitsuka Tiger更於銅鑼灣京士頓街旗艦店舉行發布會，並請來混血男神魏浚笙(Jeffrey Ngai)、P1X3L成員歐鎮灝(George Au)、試當真成員陳苡臻(Jessica Chan)、藝人黃俊傑(JK Wong)及電玩少女蔥蔥等等。店內的Coffee Corner更會加入《街頭霸王6》元素，化身成為期一個月的「街霸」Coffee Corner，歡迎客人到店觀賞及購物的同時，可以品味咖啡。

同步推仙人掌製作的 MEXICO 66 CACTFUL 另外，品牌亦同步推出2023秋冬系列，最矚目的相信是以仙人掌製作的MEXICO 66 CACTFU鞋款，MEXICO 66是品牌的經典款，今次的鞋面使用源自墨西哥仙人掌衍生材料製成，與傳統真皮相比，在製造過程中減少約80%的二氧化碳排放量。除了鞋身主體外，鞋墊及鞋帶等部分也是由回收材料製成，達至可持續發展的理念。更令人動心的是，這款仙人掌鞋柔軟且非常輕身，並呈現與真皮材質截然不同的質感。5種配色包括粉黃、淡紫及米白等，目前更已有售，為大家帶來夏日青春氣色。