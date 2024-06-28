榴槤放題｜Pizza Hut首推90分鐘榴槤放題 $129任食貓山皇榴槤迷你批+ 4款榴槤甜品

Pizza Hut榴槤放題 貓山王‧101‧D24三重口味榴槤迷你批

由6月27日至7月31日，Pizza Hut推出一系列味道「香濃」的榴槤新品，除了「貓山皇‧101‧D24三重口味榴槤迷你批」，另有4款甜品包括貓山王麻糬、D24香濃卷、D24千層蛋糕和貓山王雪香，同樣非常吸引！「貓山皇‧101‧D24三重口味榴槤迷你批」(單點$89起/加配價$54起)，選用人氣貓山王、略帶奶油香的101和細膩的D24榴槤，一啖可以食到三種榴槤美味！101和貓山王榴槤球口感幼滑，配上細膩的D24榴槤底醬，絲絲果肉加上吉士醬和鹹香十足的芝士，令人回味無窮。而D24千層蛋糕($49)，一層餅皮、一層D24榴槤蓉無限疊加，口感豐富。

Pizza Hut由6月27日至7月10日期間更於全港指定28間分店推出限時兩周的90分鐘榴槤放題，每位只需$129即可任食5款榴槤新品，榴槤控記得把握機會！