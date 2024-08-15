榴槤月餅｜6間推介！$62起即歎榴槤飄香 流心貓山王/黑刺榴槤 嬴馬來西亞機票

中秋節2024｜6間榴槤月餅推介！$62起即歎榴槤飄香 流心貓山王/黑刺榴槤 嬴馬來西亞機票

榴槤控今年中秋有口福了！多間酒店和糕餅品牌今年都特別推出榴蓮月餅，用上人氣榴蓮品種製作，包括貓山王、黑刺、D24等，件件榴槤飄香，大家一於買定榴槤月餅過中秋啦！ 榴槤月餅｜「榴芒一刻」金枕榴蓮冰皮月餅$62起 「榴芒一刻」是著名泰國皇室成員御用品牌，其人氣產品榴蓮冰皮月餅近日正式進駐香港各大百貨及超市。金枕榴槤冰皮月餅嚴選泰國優質金枕榴槤製作，果肉比例含量超過45%，一打開包裝已聞到濃郁榴槤香氣，每口都是甜而不膩的果肉，配上香甜軟糯的秘製冰皮，實在令人回味無窮！金枕榴槤冰皮月餅，套裝分為輕享裝(68g x 2個，早鳥價$62）和禮盒裝(120g x 4個，早鳥價$244），同樣香濃滋味！品牌另有推出芒果芝士冰皮月餅、生椰拿鐵冰皮月餅以及傳統的榴蓮軟心月餅和奶黃流心月餅，選擇豐富，有興趣的話不妨一試。



「榴芒一刻」系列將於指定的千色百貨、百佳、一田超市、c!ty’super、Big C香港超市及食品網店FLINDERS FOOD快達食品有售。由即日至8月31日起，於以上指定快閃店或FLINDERS FOOD快達食品網店購買任何「榴芒一刻」的產品，可享低至8折早鳥優惠價，於網上購物滿400元或以上更有免費送貨服務。

榴槤月餅｜唯港薈 Hotel ICON 榴槤冰皮月餅 如果自問重口味又鍾意食榴蓮，中秋節必試唯港薈 (Hotel ICON)推出的貓山王榴槤冰皮月餅 (每盒四件HK$598)，這款月餅由馬來西亞製造，冰皮香軟煙靭，內餡有大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一啖都盡是榴槤飄香，令人回味無窮！另外酒店內的米芝連指南推介餐廳天外天中菜廳亦推出傳統雙黃白蓮蓉月餅 (每盒四件HK$468)，口感柔滑細膩的白蓮蓉搭配入口豐腴的優質鹹蛋黃，絕對是必備經典！

榴槤月餅｜IKEA黑刺及貓山王榴槤冰皮月餅 IKEA首度推出黑刺及貓山王榴槤冰皮月餅，選用來自馬來西亞的稀有黑刺榴槤及貓山王榴槤果肉，一盒包含兩款口味，包括「黑刺榴槤冰皮月餅（黑色）」，及「貓山王榴槤冰皮月餅（黃色）」。榴槤冰皮月餅由即日起於香港IKEA瑞典美食廊發售，只需$269就可以帶回家中，與朋友一起「榴槤」忘返！數量有限，售完即止。

榴槤月餅｜榴槤B哥黑白榴槤冰皮月餅早鳥優惠 「榴槤 B 哥黑白榴槤冰皮月餅」嚴選 100%馬來西亞樹上熟成的極罕黑刺及極品貓山王果肉製作，香甜軟滑餡料配搭清爽煙韌冰皮，味道口感層次分明。憑藉馬來西亞榴槤甜品大師多年經 驗和研究，秘方讓外層冰皮更薄更煙韌！結合 Q 彈與絲滑，馬上展開一場嗅覺和味覺的極致感官享受，令人一試難忘，回味無窮！ Klook X 榴槤B哥 食月餅送來回國泰航空馬來西亞機票

即日至9月16日23:59期間於Klook購買任何榴槤B哥月餅/月餅券：

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榴槤月餅｜Shaz Confections引入home’s favourite榴槤冰皮月餅 Shaz Confections今年中秋特意引進了來自星加坡的頂級榴槤冰皮月餅品牌 home's favourite 的中秋系列限定禮盒。這個品牌被《泰晤士報》譽為世界上頂級的美味之一。home’s favourite使用來自馬來西亞彭亨州的頂級榴槤，只選用超過12年壽命的老樹榴槤，確保品質的一致性。禮盒中包含六款不同口味的冰皮月餅，以迎合各種口味喜好。當中包括貓山王、HF88麻薯、金鳳凰、XO、D24榴蓮及紅蝦。

榴槤月餅｜唐宮小聚 貓山王榴槤冰皮禮盒 「唐宮小聚」闊別三年的貓山王榴槤冰皮月餅今年載譽回歸，「貓山王榴槤冰皮禮盒」嚴選有「榴槤之王」美譽的貓山王，味香濃郁，是榴槤饕客的第一最愛。另外亦有三款月餅禮盒，包括人氣熱賣的「芳華四喜禮盒」、流心控最愛的「鴛鴦脆皮流心禮盒」及傳統經典月口味的「金腿伍仁禮盒」。由即日起至8月28日購買中秋月餅禮券更可享74折早鳥優惠。