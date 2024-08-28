榴槤控今年中秋有口福了！多間酒店和糕餅品牌今年都特別推出榴蓮月餅，用上人氣榴蓮品種製作，包括貓山王、黑刺、D24等，件件榴槤飄香，大家一於買定榴槤月餅過中秋啦！

榴槤月餅｜榴槤B哥黑白榴槤冰皮月餅早鳥優惠

「榴槤 B 哥黑白榴槤冰皮月餅」嚴選 100%馬來西亞樹上熟成的極罕黑刺及極品貓山王果肉製作，香甜軟滑餡料配搭清爽煙韌冰皮，味道口感層次分明。憑藉馬來西亞榴槤甜品大師多年經 驗和研究，秘方讓外層冰皮更薄更煙韌！結合 Q 彈與絲滑，馬上展開一場嗅覺和味覺的極致感官享受，令人一試難忘，回味無窮！

Klook X 榴槤B哥 食月餅送來回國泰航空馬來西亞機票

即日至9月16日23:59期間於Klook購買任何榴槤B哥月餅/月餅券：

1.讚好 Klook 及 榴槤B哥 Facebook 專頁

2.讚好及分享此帖文，留言分享你最鍾意嘅榴槤食法＋原因＋再Tag 2 位朋友，最有創意參加者將可獲得國泰航空雙人來回馬來西亞機票，去當地放試食榴槤！