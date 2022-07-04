樂善堂標準錶針長者日間護理中心開幕 社會福利署梁松泰署長擔任主禮嘉賓

安老服務一直是樂善堂的重點服務之一，樂善堂擁有近40年照顧長者的護理經驗，承蒙社會福利署委託，樂善堂於黃大仙富山邨開設及營運長者日間護理中心，為經「安老服務統一評估機制」評估後建議適合接受社區照顧服務的體弱長者，提供一站式日間護理照顧及支援服務。中心於去年初已投入服務，並幸獲樂善堂莫文韜副主席贊助，命名為「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，藉以優化復康設施和儀器，讓長者能獲得更優質的服務支援。

梁松泰署長於致辭時表示，樂善堂是政府在提供安老服務方面的一個堅實伙伴，服務包括安老院舍、長者鄰舍中心、長者日間護理中心、院舍外展醫生到診服務，亦是「長者社區照顧服務券試驗計劃」及「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」的認可服務機構。樂善堂更在2019冠狀病毒病第五波疫情嚴峻期間，全力配合政府的抗疫工作，迅速調動資源，在極短的時間內組成兩支照顧專隊，於石硤尾公園體育館及灣仔港灣道體育館的暫託中心，為入住中心的輕症及康復長者，提供悉心的照顧和專業的護理。

而命名贊助人樂善堂莫文韜副主席於典禮上，首先多謝社會福利署資助營運費用及獎券基金贊助開辦費，並提到他投身慈善事業是有感於成長過程中得到家父莫耀強先生經常教誨他們要「取諸社會、用諸社會」，加上他自投身樂善堂後，一直受到樂善堂「關懷情真、樂善同行」理念及一眾前主席「為善最樂」精神薰陶，因此決定贊助命名此長者日間護理中心。而「標準錶針及配件廠有限公司」專注品質及精益求精的經營理念，與樂善堂提供服務的精神亦不謀而合。

他續稱，中心提供多元且專業的服務，包括透過跨專業團隊如註冊護士、社工、物理治療師、職業治療師、言語治療師為中心長者「度身訂造」個人護理計劃，提供康樂活動、膳食、復康訓練、讓長者身心層面獲得適切照顧。除了長者會員，他們的照顧者亦是中心服務對象，中心為他們提供照顧者支援活動，讓會員及家屬能放鬆心情，共聚天倫，並向照顧者安排家居物理治療訓練和健康講座等。