樂富NITORI優惠大激賞 1折入手過百件家品/贏取10,000元禮券/開幕優惠

日本國民家品店NITORI樂富廣場分店推出「家點樂趣」消費賞，過百款精選家電食品，低至1折發售！另外，為慶祝樂富分店正式開幕，樂富廣場更推出「消費拍住賞」遊戲活動，挑戰成功即有機會獲豐富獎品，頭獎包括NITORI樂富店$10,000現金禮券，即睇詳請！

家品大激賞 過百件家電食品低至一折激筍價發售 「家點樂趣」消費獎賞活動將於10月25日起一連五周舉行，超過30家家具及食品店參與，包括滿足大小家庭所需的梳化倉和UNY生活創庫，均提供折扣優惠。商場內超過100件精選商品將以優惠價發售，部分指定商品在特定日子更低至一折，機會難得，不容錯過！

商戶 指定貨品 優惠價（元） 原價（元） 梳化倉 Flanagan 雙座位布藝梳化 299 2990 梳化倉 Yilia 1 枱 4 椅餐枱套裝 599 5990 UNY 生活創庫 Tefal X-Nano 無線吸塵機 259 2588 張毛記 Samsung 50 吋 4K 智能電視 548 5480 張毛記 Siemens 雙門雪櫃 699 6990 Panashop Panasonic 變頻式烤焗微波爐 298 2980 Cottex Disney 柔軟布系列

（單人床笠、枕袋連被袋） 110 1099 即時睇精選一折家品 此外，推廣期間內指定餐桌、廚具、睡房用品、家居清潔及個人護理用品均提供精選優惠，例如Cottex - A-Fontane摩登絲40S系列1300針床品套裝（床笠及枕袋）特價299元至499元一套（原價600元至1,020元），以及Tefal Ingenio法國製靈巧疊疊鑊（黑色）八件裝特價1,438元一套（原價2,388元）。

「消費拍住賞」小遊戲 頭獎價值萬元現金禮券 為慶祝NITORI 樂富店將於10月25日在商場盛大開幕，樂富廣場特別推出「消費拍住賞」遊戲活動。Link Up 會員憑電子貨幣消費滿200 元即可獲一次消費拍住賞遊戲機會，滿350元 即可獲兩次機會，憑NITORI電子貨幣消費更可格外獲得遊戲機會一次。每次參加小遊戲均可挑戰活動的「終極龍虎榜」，分數最高的首10名參加者將有機會贏取豐富獎品，包括頭獎NITORI樂富店10,000元現金禮券，二獎為梳化倉Wardell 三座位黃牛皮梳化和三獎 Hitachi變頻前置式洗衣機 ，其他獎品包括28吋下置式雙氣旋抽油煙機、雙門變頻式環保雪櫃及直立式無線吸塵機等。

NITORI樂富分店開幕限定優惠 由10月25日起至11月11日，NITORI會員於店內消費每滿100元即減10元；折實滿200元可獲贈限量「香港限定版帆布袋」，每日限量，先到先得。另外，NITORI樂富店將特設北海道名物展，顧客在店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品，禮品於指定日期派發，數量有限，詳情請向店員查詢。