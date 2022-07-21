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2022-07-21 16:41:00

樂施會聯乘「阿讚貓」及「胡氏這一家」 首辦網上賣旗籌款活動 義賣可愛造型旗紙與限量紀念品

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樂施會與「阿讚貓」及「胡氏這一家」首度破天荒合作，設計限量版金旗貼紙及紀念品，一同做善事。

樂施會與「阿讚貓」及「胡氏這一家」首度破天荒合作，設計限量版金旗貼紙及紀念品，一同做善事。

足不出戶，都可以賣旗助人！樂施會舉辦首個網上賣旗活動「樂施扶貧『旗』遇」，為香港及世界各地的弱勢社群籌款。活動得到兩個著名香港動漫角色「阿讚貓」 x「胡氏這一家」愛心支持，更首次破天荒合作，以人氣爆燈的阿讚貓、胡老太及胡仔，設計限量版金旗貼紙及紀念品，供大眾愛心認購。當中旗紙一套8款，都是以樂施會的工作對象及理念爲主題，如「撐基層工友」、「十卜小農」等，希望大眾也能加入扶貧的行列，一同與貧窮人結伴同行，為貧窮人帶來改變。

 

網上賣旗義工 幫助弱勢社群

「樂施扶貧『旗』遇」將於日至918日舉行，參加者可選擇以個人、隊伍、企業和學校名義，在活動網站登記成爲線上義工，開設電子旗袋，並邀請親友購買電子旗。每位成功登記的網上賣旗義工，均可獲2小時的義工時數及電子義工證書乙張。樂施會誠邀各位踴躍支持是次線上賣旗籌款活動，以行動幫助有需要的本港基層人士和各地弱勢社群！

義工若籌得指定金額，更可獲贈籌款獎項、限量版紀念品及主題樂園門票。

義工若籌得指定金額，更可獲贈籌款獎項、限量版紀念品及主題樂園門票。

捐款滿指定金額 即獲指定紀念品

此外，市民也可到活動網站購買電子旗或直接捐款支持活動。大家只要捐款滿指定金額，即可獲得「阿讚貓」x「胡氏這一家」指定紀念品，包括全版金旗貼紙、可愛環保杯套、摺疊環保袋和輕巧野餐墊。數量有限，換完即止。取貨安排請參閱樂施會網址: https://eshop.oxfam.org.hk/tc/campaign/

 

登記成爲線上義工： https://eshop.oxfam.org.hk/tc/campaign/?utm_source=media&utm_medium=gp1&utm_campaign=eflag22

直接購買電子旗或捐款： https://eshop.oxfam.org.hk/tc/campaign/purchase/?utm_source=media&utm_medium=gp1&utm_campaign=eflag23

 

每捐款港幣$100 ，即可獲贈全版金旗貼紙乙張 每捐款港幣$160，即可獲贈全版金旗貼紙乙張+可愛環保杯套乙個 每捐款港幣$300，即可獲贈全版金旗貼紙乙張+可愛環保杯套乙個+摺疊環保袋乙個 每捐款港幣$600，即可獲贈全版金旗貼紙乙張+可愛環保杯套乙個+摺疊環保袋乙個+輕巧野餐墊乙張
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