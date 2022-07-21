樂施會聯乘「阿讚貓」及「胡氏這一家」 首辦網上賣旗籌款活動 義賣可愛造型旗紙與限量紀念品

足不出戶，都可以賣旗助人！樂施會舉辦首個網上賣旗活動「樂施扶貧『旗』遇」，為香港及世界各地的弱勢社群籌款。活動得到兩個著名香港動漫角色「阿讚貓」 x「胡氏這一家」愛心支持，更首次破天荒合作，以人氣爆燈的阿讚貓、胡老太及胡仔，設計限量版金旗貼紙及紀念品，供大眾愛心認購。當中旗紙一套8款，都是以樂施會的工作對象及理念爲主題，如「撐基層工友」、「十卜小農」等，希望大眾也能加入扶貧的行列，一同與貧窮人結伴同行，為貧窮人帶來改變。

網上賣旗義工 幫助弱勢社群

「樂施扶貧『旗』遇」將於即日至9月18日舉行，參加者可選擇以個人、隊伍、企業和學校名義，在活動網站登記成爲線上義工，開設電子旗袋，並邀請親友購買電子旗。每位成功登記的網上賣旗義工，均可獲2小時的義工時數及電子義工證書乙張。樂施會誠邀各位踴躍支持是次線上賣旗籌款活動，以行動幫助有需要的本港基層人士和各地弱勢社群！