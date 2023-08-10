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2023-08-10 16:55:18

樂桃航空4日快閃機票優惠 大阪來回$1,100起 免燃油費+紅葉季出發 今晚開搶！

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樂桃航空4日快閃機票優惠 大阪來回$1,100起 免燃油費+紅葉季出發 今晚開搶！

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樂桃航空又推機票優惠！香港飛大阪$630起，回程機機票低至$470，更不收取燃油附加費，今晚8點開搶！

樂桃航空由810日晚上8時開始，一連4日推出大阪機票優惠，前往大阪機票低至$630，回程機票只要$470起。今次更不收燃油費，來回機票價格為$1,100(未連稅)。出發日期由202394日至2024131日，大家可以預先買定紅葉季及聖誕節機票！注意以上費用並未包寄艙行李及機場稅等費用，20kg託運行李每程為$270

樂桃航空4日快閃機票優惠 大阪來回$1,100起

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樂桃航空大阪機票快閃優惠

發售日期：2023810 20:00 - 813 23:59

出發日期：202394 - 2024131

購票連結：https://www.flypeach.com/hk/um/specials/sale/sale?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sale&fbclid=IwAR2xAk_VOiyNCxbWYxfhcAVVEg4SUUVL0a8V63WLxa4iWQDBhsI-jaDnTos

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