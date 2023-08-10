樂桃航空4日快閃機票優惠 大阪來回$1,100起 免燃油費+紅葉季出發 今晚開搶！

樂桃航空由8月10日晚上8時開始，一連4日推出大阪機票優惠，前往大阪機票低至$630，回程機票只要$470起。今次更不收燃油費，來回機票價格為$1,100起(未連稅)。出發日期由2023年9月4日至2024年1月31日，大家可以預先買定紅葉季及聖誕節機票！注意以上費用並未包寄艙行李及機場稅等費用，20kg託運行李每程為$270。