樂桃航空4日快閃機票優惠 大阪來回$1,100起 免燃油費+紅葉季出發 今晚開搶！

樂桃航空又推機票優惠！香港飛大阪$630起，回程機機票低至$470，更不收取燃油附加費，今晚8點開搶！
樂桃航空由8月10日晚上8時開始，一連4日推出大阪機票優惠，前往大阪機票低至$630，回程機票只要$470起。今次更不收燃油費，來回機票價格為$1,100起(未連稅)。出發日期由2023年9月4日至2024年1月31日，大家可以預先買定紅葉季及聖誕節機票！注意以上費用並未包寄艙行李及機場稅等費用，20kg託運行李每程為$270。
訂購方法
- 選擇正在促銷的「路線」「日期」、然後按搜尋！!
- 如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，選擇票價後進行購買手續。
樂桃航空大阪機票快閃優惠
發售日期：2023年8月10日 20:00 - 8月13日 23:59
出發日期：2023年9月4日 - 2024年1月31日
購票連結：https://www.flypeach.com/hk/um/specials/sale/sale?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sale&fbclid=IwAR2xAk_VOiyNCxbWYxfhcAVVEg4SUUVL0a8V63WLxa4iWQDBhsI-jaDnTos