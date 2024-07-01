樂隊南洋派對新專輯《G.A.I. G.A.I.》 探索A.I.碰撞post punk的cantopunk

香港band壇近年有兩隊樂隊異軍突起，一隊玩實驗器樂、數字搖滾的假日貞操(Virgin Vacation)，另一隊則是post-punk樂隊南洋派對(N.Y.P.D.)，他們都是立根本地又能衝出香港，獲海外音樂節邀請的獨立樂隊。南洋派對近日推出全新專輯《G.A.I. G.A.I.》，嘗試以A.I.作曲，把經曲歌曲重新演繹，推出一張共52首歌甚具玩味的專輯，並且曲風包羅萬象，甚具夏日色彩。 成立於2018年的南洋派對，主要成員有主音Jon、bass手Chau、鼓手Leo結他手Jack，以及keyboard手Allex。改名南洋派對，是因為Jan十分喜愛黃家衛電影裡，總有一股幽幽南洋風情，因此決定以此為樂隊名稱，更將此股南洋熱帶風情，放在最新專輯《G.A.I. G.A.I.》中。

樂隊2020年推出首張專輯《南洋派對》，內裡兩首神曲《佳佳》、《美之》，前者講述band仔遇著港女食甜品的故事，《美之》則是band仔挑選舞台戰衣的品味誓言。由於歌詞地踎抵死又啜核，迅即在網絡高迅傳播，令他們被各大音樂及藝術單位看中，如本港的Clockenflap、M+演；韓國的《Peace Train音樂節》，還有台灣的「大港開唱」及內地的「草莓音樂節」等邀約演出，加上他們現場表演生猛又具煽動性，歌詞甚具口號化適合萬人大合唱，因此一躍成為當下最具代表性的香港樂隊之一。 《G.A.I. G.A.I.》專輯取名樂隊最受歡迎歌曲之一《佳佳》的諧音，G.A.I.中的 A.I.正是人工智能之意，內裡除了歌詞是樂隊創作外，其餘音樂部分，全假手於人工智能，甚至主唱某部分亦由A.I.來完成，全碟共有52首新舊歌曲，音樂風格包羅萬象，包含trap、uk bass、tribal house、techon、thai funk、ballad、r&b、world music等等，與樂隊所玩的post punk風格，可說是南轅北轍，聆聽時甚具快感。

在《二手全是愛》、《348二手辣妹》、《婦女新之》及《極速買衫傳說》中，你會聽到A.I.機械人以各式各樣曲風來演釋《美之》的歌詞。《兩個世界的甜品》、《里約食佳佳》中會聽到《佳佳》的歌詞。專輯的創意部份，就是樂隊成員輸入指令，教導人工智能如何生成歌曲，透過甚具流行性的編曲，藉以探討A.I.能否取代真人樂器演奏。 先不論A.I.編曲的好壞，在人工智能的編曲下，本是非常有火的新曲《收嗲啦你》，變為輕盈有趣的《今日心情好》和《莫華倫叫你》。而另一首新歌《冷氣機滴水》，經A.I.與南洋派對演算下，變為《里斯本冷氣師傅》，亦是樂隊最喜歡的人工智能生成作品。

南洋派對借人工智能，來讓樂隊歌曲變得更popular更入屋，樂迷會否更容易接納及產生共鳴，抑或深覺樂隊的獨特性，已被A.I.改變得面目全非？是南洋派對向樂迷提出的有趣議題。樂迷聆聽專輯時不妨細想，科技進步是淘汰創意，還是將創意昇華。 此外，南洋派對已於全港100個地點，貼上100張附帶NFC的貼紙，每張一首歌，有緣人只要看到貼紙，用電話一掃，就能聽到屬於那個地點的歌。他們邀請樂迷一起尋找，順度暢遊香港。