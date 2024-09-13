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生活
2024-09-13 12:00:00

樂高探索中心 萬聖節企劃 小魔怪狂歡派對 迎接搗蛋任務

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只要採用「萬聖節」套票，可玩盡《小魔怪狂歡派對》活動。

只要採用「萬聖節」套票，可玩盡《小魔怪狂歡派對》活動。

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全城狂歡的萬聖節將至，香港樂高探索中心(LEGOLAND DISCOVERY CENTRE，下稱LEGOLAND)誠邀一眾樂高迷，參加《小魔怪狂歡派對》，接受「樂高搗蛋任務」，只要完成指定任務，即可獲得限量禮品，LEGOLAND更特設「萬聖節套票」(立即預訂)，即可暢玩大家為大家準備的搗蛋任務遊戲與工作坊，絕對是今秋最熱鬧的萬聖節親子派對之一。

 

 

於魔法廚房最快搜集到指定魔法原料，合成指定魔藥，即可獲得限量禮品。 在「樂高迷你天地」內，尋找神秘魔法師。 大型的魔法師，在LEGOLAND門口迎接各大少朋友。

參與樂高搗蛋任務贏獎品

今年的《小魔怪狂歡派對》任務一「迷你天地搜救行動」，一群由國外遠赴而來的神秘魔法師，在排演時遇上困難，不小心迷失在「樂高迷你天地」裡，無法順利登台表演，守護LEGOLAND的小朋友，可加入搜救行列，迅速前往救援，解救這群魔法師，帶領他們走上舞台，即可贏取限量禮品。

此外，還可以為一班神秘魔法師「製作應援小物」，以及到魔法廚房參加限時活動「魔藥尋寶活動」，贏取限量禮品。而「樂高創意工作坊」安排了樂高顆粒拼砌達人，到場傳授拼砌萬聖節南瓜技巧，不論是初學者還是熟手，歡迎到場交流和發揮創意，一起創作驚喜南瓜作品。

 

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樂高顆粒達人，到場傳授拼砌萬聖節南瓜技巧。 樂高顆粒達人，到場傳授拼砌萬聖節南瓜技巧。 應節的樂高顆粒南瓜作品。

用萬聖節套票玩盡各項設施

樂高音樂狂熱粉絲，可欣賞「4D動感體驗——小魔怪追逐戰 」，與小魔怪展開驚心動魄追逐戰，看看能否成功捕捉這些狡猾小傢伙。LEGOLAND在萬聖節期間，更請來專業導師，特設限定的「面部彩繪工作坊」，讓樂高迷這段親子回憶更添節日氣氛，只須購買萬聖節套票，即可與小朋友互相為對方畫上獨一無二的造型，打造驚喜萬分的妝容，記錄這次參與《小魔怪狂歡派對》的珍貴回憶。

 

「萬聖節」套票詳情：

票價：$590

套票內容：香港樂高探索中心門票兩張、樂高萬聖節面罩兩個、二人面部彩繪工作坊體驗1(兩位參加者必須參加同一節工作坊)

查詢：www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/

LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong@Facebook

萬聖節裝扮的樂高顆粒人仔，每隻$35起。

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