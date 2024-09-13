樂高探索中心 萬聖節企劃 小魔怪狂歡派對 迎接搗蛋任務

全城狂歡的萬聖節將至，香港樂高探索中心(LEGOLAND DISCOVERY CENTRE，下稱LEGOLAND)誠邀一眾樂高迷，參加《小魔怪狂歡派對》，接受「樂高搗蛋任務」，只要完成指定任務，即可獲得限量禮品，LEGOLAND更特設「萬聖節套票」(立即預訂)，即可暢玩大家為大家準備的搗蛋任務遊戲與工作坊，絕對是今秋最熱鬧的萬聖節親子派對之一。

參與樂高搗蛋任務贏獎品

今年的《小魔怪狂歡派對》任務一「迷你天地搜救行動」，一群由國外遠赴而來的神秘魔法師，在排演時遇上困難，不小心迷失在「樂高迷你天地」裡，無法順利登台表演，守護LEGOLAND的小朋友，可加入搜救行列，迅速前往救援，解救這群魔法師，帶領他們走上舞台，即可贏取限量禮品。

此外，還可以為一班神秘魔法師「製作應援小物」，以及到魔法廚房參加限時活動「魔藥尋寶活動」，贏取限量禮品。而「樂高創意工作坊」安排了樂高顆粒拼砌達人，到場傳授拼砌萬聖節南瓜技巧，不論是初學者還是熟手，歡迎到場交流和發揮創意，一起創作驚喜南瓜作品。