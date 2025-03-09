熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 上然 網上熱話 啟德體育園 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-03-09 14:00:00

樂高探索中心《飆速「拼」戰》 讓樂高迷體現賽車狂熱

分享：
樂高探索中心誠邀fans參加《飆速「拼」戰》活動。

把型格賽車連同樂高人仔車手，停泊在榮譽車庫，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物。

adblk5

香港樂高探索中心(LEGOLAND)誠邀各樂高夥粒玩家，前往體驗由樂高F1帶來的緊張刺激《飆速「拼」戰》活動。由即日起至72日舉行，啟動樂高夥粒引擎，享受無窮的樂趣。

在樂高探索中心車場，各小車手可以參加各項拼砌挑戰，和特色打卡場景，真實感受賽車比賽的刺激氛圍。入場時，將領取維修站通行證及駕駛員簡報，然後選擇車隊，運用樂高顆粒創建樂高人仔車手和拼砌型格賽車，準備在賽道上全速馳騁。

 

於樂高F1迷你天地，發掘各種賽車場景，可獲得限量禮品。 比賽前，轉動輪盤選擇車隊，看看自己屬於哪個F1隊伍。 爭分奪秒挑戰，根據挑戰卡指示，快速應變，提升車隊實力。 與充滿創意和實力的小車手，在賽道上一較高下，挑戰極速紀錄。

賽程一覽 備戰階段

任務一）樂高F1迷你天地

參觀樂高F1迷你天地，發掘各種賽車場景！拍攝相關場景並與現場工作人員分享答案，即可獲得限量禮品。

任務二）選擇車隊

在比賽前，轉動輪盤選擇您的車隊，看看您屬於哪個命定的 F1隊伍！

啟動引擎

任務三）創建樂高人仔車手

發揮創意，創建屬於您的樂高人仔車手，陪伴您在賽道上奔馳。

任務四）拼砌型格賽車

活用拼砌技巧，拼砌型格賽車，並向拼砌達人團隊尋求實用小提示。

全速前進！

任務五）爭分奪秒

迎接各種挑戰，根據挑戰卡的指示快速應變，提升車隊實力。

任務六）測試您的速度

與其他小車手在賽道上較量，測試您的速度，挑戰極速紀錄！

賽後慶功

任務七）榮譽車庫

將您的賽車和樂高人仔車手停泊在榮譽車庫，分享創意，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物。

任務八）頒獎台慶祝

樂高車手可與支持他們的fans和家人拍照留念，前往頒獎台慶祝，分享這趟精彩的旅程。

限時隱藏任務：樂高創意工作坊

完成所有挑戰後，可前往樂高創意工作坊，跟隨樂高夥粒達人，拼砌冠軍獎杯，為自己的佳績喝采。

 

adblk6
前往樂高創意工作坊，跟隨樂高夥粒達人，拼砌冠軍獎杯。 把型格賽車連同樂高人仔車手，停泊在榮譽車庫，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物。 樂高探索中心誠邀fans參加《飆速「拼」戰》活動。 樂高迷可到冠軍獎杯前打卡。

套票優惠

樂高迷可憑優惠套票入場，感受樂高F1帶來的樂趣。離開前，還可以在禮品店挑選心儀的玩具，延續拼砌的樂趣。

樂高賽車狂熱全城投入，樂高迷於39日(今天)在尖沙咀海防道捕捉隨機出現的樂高F1賽車，完成期間限定挑戰，即可於當天前往香港樂高探索中心禮品店，憑券換領限量樂高明信片，活動只限一天。

香港樂高探索中心《飆速「拼」戰》活動套票優惠：

票價：$265

內容：包括香港樂高探索中心門票1張、「小食樂趣」精選套餐1份。

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18 K11 MUSEA 地庫1

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能