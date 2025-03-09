樂高探索中心《飆速「拼」戰》 讓樂高迷體現賽車狂熱

把型格賽車連同樂高人仔車手，停泊在榮譽車庫，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物。

在樂高探索中心車場，各小車手可以參加各項拼砌挑戰，和特色打卡場景，真實感受賽車比賽的刺激氛圍。入場時，將領取維修站通行證及駕駛員簡報，然後選擇車隊，運用樂高顆粒創建樂高人仔車手和拼砌型格賽車，準備在賽道上全速馳騁。

香港樂高探索中心(LEGOLAND)誠邀各樂高夥粒玩家，前往體驗由樂高F1帶來的緊張刺激《飆速「拼」戰》活動。由即日起至7月2日舉行，啟動樂高夥粒引擎，享受無窮的樂趣。

賽程一覽 備戰階段

任務一）樂高F1迷你天地

參觀樂高F1迷你天地，發掘各種賽車場景！拍攝相關場景並與現場工作人員分享答案，即可獲得限量禮品。

任務二）選擇車隊

在比賽前，轉動輪盤選擇您的車隊，看看您屬於哪個命定的 F1隊伍！

啟動引擎

任務三）創建樂高人仔車手

發揮創意，創建屬於您的樂高人仔車手，陪伴您在賽道上奔馳。

任務四）拼砌型格賽車

活用拼砌技巧，拼砌型格賽車，並向拼砌達人團隊尋求實用小提示。

全速前進！

任務五）爭分奪秒

迎接各種挑戰，根據挑戰卡的指示快速應變，提升車隊實力。

任務六）測試您的速度

與其他小車手在賽道上較量，測試您的速度，挑戰極速紀錄！

賽後慶功

任務七）榮譽車庫

將您的賽車和樂高人仔車手停泊在榮譽車庫，分享創意，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物。

任務八）頒獎台慶祝

樂高車手可與支持他們的fans和家人拍照留念，前往頒獎台慶祝，分享這趟精彩的旅程。

限時隱藏任務：樂高創意工作坊

完成所有挑戰後，可前往樂高創意工作坊，跟隨樂高夥粒達人，拼砌冠軍獎杯，為自己的佳績喝采。