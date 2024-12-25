機場快綫乘車票價低至63折 小童免費坐機鐵/搭的士轉乘機鐵享半價優惠

聖誕及新年假期即將來臨，許多家長已經計劃帶小朋友搭飛機外遊。機場快綫特別推出一系列優惠活動，讓旅程從出發一刻便充滿愉快驚喜，即睇詳請。

在香港站設有專區，小朋友可到專區來拍照，通過AI照相技術扮演小車長，並下載專屬照片。活動時間為每天上午10時至晚上7時。小朋友還可以在月台與巨型機鐵仔及其國際好拍檔的海報打卡留念，創造珍貴回憶。

由即日起至2025年2月9日期間，3至11歲的小朋友持小童八達通可免費乘搭機場快綫，從市區車站(香港、九龍或青衣站)往返機場站。家長們可以帶著孩子享受此優惠，令旅程更加經濟實惠。

多種乘車優惠

除了小童免費乘車優惠，機場快綫還推出多種乘車優惠，包括：

「齊齊搭」團體票優惠：家長或親友可於機場快綫客務中⼼購買2至4人的團體票，享高達63折的優惠。

的士轉乘機場快綫車費半價優惠：乘客只需出示港幣50元或以上的即日的士收據，即可享八達通車費半價優惠。

免費港鐵接駁服務：乘客在1小時內於香港、九龍或青衣站轉乘機場快綫或任何港鐵站，即可享免費港鐵接駁服務。

泊車轉乘優惠：駕車前往機場的乘客可在香港、九龍或青衣站泊車，享受每日低至HK$110的泊車優惠。