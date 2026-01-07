機場快綫冬日出行優惠 贏取5萬份禮品/免費來回首爾機票

機場快綫於今個冬天，為大家送上一系列冬日出行驚喜，方便親子出行，盡享機場快綫搭乘優惠！首次推出網上及限定街頭挑戰，有機會贏走豐富獎品，包括免費來回首爾機票、機場快綫來回車票或超過5萬份豐富獎品，即睇詳情！

冬日出行優惠 小童免費坐機鐵

即日起至3月1日期間，3至11歲持有效小童八達通的乘客，可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站與機場站；或由市區(香港、九龍或青衣站)出發，免費即日往返博覽館站。

另外，60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通車費優惠。記得把握機會，一家大小一同乘搭機場快綫由市區各站即日來回博覽館站，盡享免費乘搭優惠！

團體票優惠延長

團體優惠延長可以享有優惠票價！由即日至2026年 8月31日，團體票不論是2-4人，只需要一同前往機場快綫客務中心(博覽館站除外)購買單程團體票，即可享58折優惠價乘搭機場快綫往/返機場站，每人平均低至$42.5。