機場快綫冬日出行優惠 贏取5萬份禮品/免費來回首爾機票

機場快綫於今個冬天，為大家送上一系列冬日出行驚喜，方便親子出行，盡享機場快綫搭乘優惠！首次推出網上及限定街頭挑戰，有機會贏走豐富獎品，包括免費來回首爾機票、機場快綫來回車票或超過5萬份豐富獎品，即睇詳情！
冬日出行優惠 小童免費坐機鐵
即日起至3月1日期間，3至11歲持有效小童八達通的乘客，可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站與機場站；或由市區(香港、九龍或青衣站)出發，免費即日往返博覽館站。
另外，60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通車費優惠。記得把握機會，一家大小一同乘搭機場快綫由市區各站即日來回博覽館站，盡享免費乘搭優惠！
團體票優惠延長
團體優惠延長可以享有優惠票價！由即日至2026年 8月31日，團體票不論是2-4人，只需要一同前往機場快綫客務中心(博覽館站除外)購買單程團體票，即可享58折優惠價乘搭機場快綫往/返機場站，每人平均低至$42.5。
「快到彈起」機場快綫網上極速之旅
網上挑戰帶大家體驗24分鐘機場快綫極速之旅。只需進入手機版活動網頁登入Google Account，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，令機鐵仔彈起，即可贏取機場快綫來回車票半價電子優惠券！如果於「23:00–25:00」之間令機鐵仔彈起，則可獲得機場快綫來回車票七折電子優惠券。 每日達成「23:00-25:00」，包括「24:00」，即可同時贏取每日獎品20 MTR分。
詳情：請按此
「快到彈起」街頭快閃挑戰贏走來回首爾機票
1月至2月期間，於中環、銅鑼灣、旺角及沙田鬧市街頭舉行，共8日限定的「快到彈起」街頭快閃挑戰。參加者只需坐上1:1實物比例的機場快綫車廂舒適座椅，座椅前後設有計時器。當計時器顯示「24:00」時成功「彈」起，首兩命參加者即有機會贏取首爾單人來回機票！其後參加者亦可得到雙人機場快綫來回車票，若挑戰成功於「23:00–25:00」(除「24:00」外)，亦可獲得來回車票七折電子優惠券，機會難得，立即挑戰！