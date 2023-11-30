機場快綫聖誕新年優惠 小童免費乘搭/多人同行低至63折

聖誕及新年將至，不少人都會一家大細出行，機場快綫將於12月起推出連串優惠，包括小童免費、團體同行優惠以及往博覽館站指定活動的車票優惠。臨近聖誕節，機鐵仔更會快閃機場快綫車站跟大家見面，為大家送上禮物和祝福。

機場快綫聖誕新年優惠 小童免費乘搭/多人同行低至63折

機場快綫請小朋友免費乘搭列車出發往機場站或博覽館站，由2023年12月11日至2024年2月18日，3至11歲的小朋友只需持有效的小童八達通，即可以免費乘搭機場快綫往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站；或從機場快綫市區車站免費前往博覽館站。

限定優惠 來回博覽館站只須 $47

聖誕及新年期間於亞洲國際博覽館舉行的活動浪接浪，機場快綫特別推出適用於指定活動的限定優惠，參加指定活動之入場人士只要按以下方法，乘搭機場快綫由香港、九龍或青衣站來回博覽館站只須$47，活動前後都可以享受機場快綫便捷又舒適的車程。

香港或九龍站來回博覽館站：2023年12月11日至2024年2月18日，乘客於指定活動當日憑即日活動門票/門票換領證明，即可於機場快綫香港或九龍站內之特設櫃台，以八達通用優惠價 $47換購即日來回博覽館站車票乙張。

青衣站來回博覽館站：乘客只要使用同一張八達通並在亞洲國際博覽館逗留1小時或以上 (以博覽館站出閘至回程入閘時間計算)，即可以優惠價 $47乘搭機場快綫即日來回青衣站及博覽館站。