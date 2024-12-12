機場餐廳｜甜記餃子登陸香港國際機場 上機前歎4款人氣餃子 多款小食$22起

又有一間人氣美食登陸香港國際機場！大受好評的「甜記餃子」由即日起進駐「食東西關注組」，帶來白菜豬肉餃、韭菜豬肉餃、粟米芝士雞肉餃和南瓜忌廉雞肉餃4款餃子，另有湯餃子麵套餐和、煎餃子麵套餐及多款小食，大家一於食飽先上機！

甜記餃子機場期間限定店 甜記餃子現時擁有6間分店，主打皮薄餡靚及口味創新的手工餃子，湯底亦是以真材實料熬製，每口都是心思滋味。「甜記餃子」機場期間限定店將會帶來4款人氣口味，包括白菜豬肉餃、韭菜豬肉餃、粟米芝士雞肉餃，以及南瓜忌廉雞肉餃。湯底則有招牌金黃清香的雞湯及本地特色的蕃茄薯仔湯。

各款餃子分別提供湯餃子麵套餐（港幣$114）及煎餃子麵套餐（港幣$118），套餐已包括小食一份及飲品，麵底選擇有米粉及台灣麵。小食則有健康有營的蝦籽蠔油菜心、香辣惹味的口水雞及麻辣青瓜牛𦟌絲。配以一杯冰凍的豆漿、洛神花茶、冬瓜茶或桂花烏龍茶，養生又健康。所有小食食（港幣$22起）及飲品（港幣$12起）均可單點。而機場員工亦可享有特別優惠，湯餃子麵配小食半份及飲品套餐，只需港幣$79；煎餃子麵配小食半份及飲品套餐，只需港幣$83。單點小食及飲品同樣享有優惠價，大家絕對不容錯過！

「食東西關注組」期間限定美食企劃— 「甜記餃子」 日期：即日起至2025年2月底

時間：中午11時至晚上7時 (最後下單時間：晚上6點30分) (數量有限，售完即止)

地點：香港國際機場一號大樓離港層(L6)近40-80號登機閘口 — 食東西美食廣場