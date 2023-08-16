機票優惠｜國泰10萬張機票優惠價錢曝光！ 台北來回連稅$1200起 聽日下午兩點開搶！【內附詳情】

國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。而旅遊日期更適用於明年1月至6月，包括超過30個精彩航點，有齊短途及長途，聽日下午兩點開搶！

國泰航空於官網宣佈，由於航線網絡已逐步復常，因此推出限時機票優惠。一次過提供10萬個經濟客艙機票，有齊各個熱門短線及長線航點，包括東京、曼谷、首爾、倫敦、悉尼及三藩市等等。公開發售日期為2023年8月17日下午2時正起（香港時間）。敬請準時於優惠期間瀏覽此網頁訂票。

據悉，台北來回機票連稅$1,200起、首爾/曼谷來回連稅為$2,000起，而歐洲等航點來回機票連稅連稅則是$5,000起！

國泰航空特選優惠訂票詳情：

售票日期：2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）