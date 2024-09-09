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2024-09-09 15:00:00

機票優惠｜大灣區航空推雙重優惠套票 每人兩張亞洲來回機票低至港幣 $1,380包20kg行李

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機票優惠｜大灣區航空推雙重優惠套票 每人兩張亞洲來回機票低至港幣 $1,380包20kg行李

機票優惠｜大灣區航空推雙重優惠套票 每人兩張亞洲來回機票低至港幣 $1,380包20kg行李

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大灣區航空機票優惠！大灣區航空推出雙重優惠套票，買一個套票就可以享有雙重優惠，每人兩張亞洲來回機票，低至港幣 $1,380，以最優惠價錢往返香港及多個亞洲航點。即睇詳情！

由即日起至23日，只需要發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以低至港幣$1,380 (優惠不包括燃油附加費、稅項及其他費用)，入手每人兩張來回行程機票。套票附20公斤免費託運行李額，出發日期至出年3月。

購買日期：2024 9 9 日至 23

出發日期：2024 9 9 日至 2025 3 29 日（從香港出發）

第一步：請選擇行程組合 (A+A 組／A+B 組／B+B )

第二步：請在行程組合中選擇 2 段行程的目的地

第三步：填妥預訂表格

第四步

完成表格後，您可：

(a) 發送電郵至 [email protected]

(b) 親臨位於香港高鐵西九龍站的大灣區航空客戶服務中心，或；

(c) 聯絡各大旅行社

以進行購票。

大灣區航空雙重優惠套票行程組合一覽

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A+A 組 A+B 組 B+B 組

大灣區航空客戶服務中心 (香港西九龍站)

地址：香港西九龍站 B2 層抵港大堂 WEK B2-4 號舖 (近扺港大堂 A 出口)

辦公時間： 09:00 – 18:00 (星期一至星期日，包括公衆假期)

聯絡電話： (852) 2319-4288

指定旅行社一覽

大灣區航空雙重優惠套票指定旅行社一覽

大灣區航空雙重優惠套票指定旅行社一覽

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