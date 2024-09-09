機票優惠｜大灣區航空推雙重優惠套票 每人兩張亞洲來回機票低至港幣 $1,380包20kg行李

大灣區航空機票優惠！大灣區航空推出雙重優惠套票，買一個套票就可以享有雙重優惠，每人兩張亞洲來回機票，低至港幣 $1,380，以最優惠價錢往返香港及多個亞洲航點。即睇詳情！
由即日起至23日，只需要發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以低至港幣$1,380 (優惠不包括燃油附加費、稅項及其他費用)，入手每人兩張來回行程機票。套票附20公斤免費託運行李額，出發日期至出年3月。
購買日期：2024 年 9 月 9 日至 23 日
出發日期：2024 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 29 日（從香港出發）
第一步：請選擇行程組合 (A+A 組／A+B 組／B+B 組)
第二步：請在行程組合中選擇 2 段行程的目的地
第三步：填妥預訂表格
第四步
完成表格後，您可：
(a) 發送電郵至 [email protected]；
(b) 親臨位於香港高鐵西九龍站的大灣區航空客戶服務中心，或；
(c) 聯絡各大旅行社
以進行購票。
大灣區航空雙重優惠套票行程組合一覽
大灣區航空客戶服務中心 (香港西九龍站)
地址：香港西九龍站 B2 層抵港大堂 WEK B2-4 號舖 (近扺港大堂 A 出口)
辦公時間： 09:00 – 18:00 (星期一至星期日，包括公衆假期)
聯絡電話： (852) 2319-4288