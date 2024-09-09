機票優惠｜大灣區航空推雙重優惠套票 每人兩張亞洲來回機票低至港幣 $1,380包20kg行李

大灣區航空機票優惠！大灣區航空推出雙重優惠套票，買一個套票就可以享有雙重優惠，每人兩張亞洲來回機票，低至港幣 $1,380，以最優惠價錢往返香港及多個亞洲航點。即睇詳情！

由即日起至23日，只需要發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以低至港幣$1,380 (優惠不包括燃油附加費、稅項及其他費用)，入手每人兩張來回行程機票。套票附20公斤免費託運行李額，出發日期至出年3月。

購買日期：2024 年 9 月 9 日至 23 日

出發日期：2024 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 29 日（從香港出發）

第一步：請選擇行程組合 (A+A 組／A+B 組／B+B 組)

第二步：請在行程組合中選擇 2 段行程的目的地

第三步：填妥預訂表格

第四步

完成表格後，您可：

(a) 發送電郵至 [email protected]；

(b) 親臨位於香港高鐵西九龍站的大灣區航空客戶服務中心，或；

(c) 聯絡各大旅行社

以進行購票。