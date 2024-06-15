大灣區航空機票優惠！$280起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

大灣區航空推出限時機票優惠！由即日起至 6 月18 日期間，大灣區航空推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$280起，包7公斤手提行李。另外，於官網消費滿指定金額，並以AlipayHK領取優惠券，即可減高達$200，即睇詳情！
現於大灣區航空官網消費滿指定金額，並以 AlipayHK 手機應用程式掃碼領取優惠券，即減高達港幣 $200！由2024 年 6 月 15 日至 18 日期間，仲額外推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$280起，包7公斤手提行李。消費滿港幣 $1,000，分期可享 $0 手續費^！
*受條款及細則約束。優惠不包括燃油附加費及稅
^每單分期手續費減免上限港幣 $200
優惠一：AlipayHK 用戶領券後立減折扣
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優惠二：大灣區航空 航班特別優惠
優惠日期：2024 年 6 月 15 - 18 日
旅遊出發日期：2024 年 6 月 15 日 至 9 月 30 日
指定航線：台北、首爾、曼谷
來回淨票價（港幣）
香港來回台北 (TPE) $400
香港來回首爾 (ICN) $540
香港來回曼谷 (BKK) $280
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除了以上優惠之外，今年秋冬天還有更多機票優惠等您來搶購！
通過指定信用卡分期付款單一淨消費滿港幣 $1,000 或以上， 可享有 $0 手續費。3 個月分期手續費減免上限 $200，6/12/18/24個月分期手續費減免上限 $100 。
每位用戶在推廣期內限享有優惠 2 次。
您仲可以「邊買邊賺」，每消費港幣 $1 即可獲得 1 A. Point，還免港幣 $0 手續費！