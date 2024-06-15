機票優惠｜大灣區航空機票優惠！$280起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

大灣區航空推出限時機票優惠！由即日起至 6 月18 日期間，大灣區航空推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$280起，包7公斤手提行李。另外，於官網消費滿指定金額，並以AlipayHK領取優惠券，即可減高達$200，即睇詳情！

大灣區航空機票優惠！$280起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

現於大灣區航空官網消費滿指定金額，並以 AlipayHK 手機應用程式掃碼領取優惠券，即減高達港幣 $200！由2024 年 6 月 15 日至 18 日期間，仲額外推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$280起，包7公斤手提行李。消費滿港幣 $1,000，分期可享 $0 手續費^！

*受條款及細則約束。優惠不包括燃油附加費及稅

^每單分期手續費減免上限港幣 $200

優惠一：AlipayHK 用戶領券後立減折扣