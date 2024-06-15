熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-15 15:30:00

機票優惠｜大灣區航空機票優惠！$400起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

分享：
機票優惠｜大灣區航空機票優惠！$400起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

機票優惠｜大灣區航空機票優惠！$400起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

大灣區航空推出限時機票優惠！由即日起至 6 月18 日期間，大灣區航空推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$400起。另外，於官網消費滿指定金額，並以AlipayHK領取優惠券，即可減高達$200，即睇詳情！

大灣區航空機票優惠！$400起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

大灣區航空機票優惠！$400起來回台北/首爾/曼谷 用AlipayHK再減高達$200

現於大灣區航空官網消費滿指定金額，並以 AlipayHK 手機應用程式掃碼領取優惠券，即減高達港幣 $200！由2024 年 6 月 15 日至 18 日期間，仲額外推出特別優惠，來回台北、首爾或曼谷只需要$400起。消費滿港幣 $1,000，分期可享 $0 手續費^！

*受條款及細則約束。優惠不包括燃油附加費及稅
^每單分期手續費減免上限港幣 $200

優惠一：AlipayHK 用戶領券後立減折扣

立即領券

Ad Block

優惠二：大灣區航空 航班特別優惠

優惠日期：2024 年 6 月 15 - 18 日
旅遊出發日期：2024 年 6 月 15 日 至 9 月 30 日
指定航線：台北、首爾、曼谷

來回淨票價（港幣）

香港來回台北 (TPE) $400

香港來回首爾 (ICN) $540

香港來回曼谷 (BKK) $280

立即預訂

香港來回台北連稅 $1306起

除了以上優惠之外，今年秋冬天還有更多機票優惠等您來搶購！

通過指定信用卡分期付款單一淨消費滿港幣 $1,000 或以上， 可享有 $0 手續費。3 個月分期手續費減免上限 $200，6/12/18/24個月分期手續費減免上限 $100 。

每位用戶在推廣期內限享有優惠 2 次。

您仲可以「邊買邊賺」，每消費港幣 $1 即可獲得 1 A. Point，還免港幣 $0 手續費！

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受