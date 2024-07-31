為慶祝啟航兩週年，大灣區航空特別推出「2週年Mega Sale」限量優惠活動，以答謝廣大客戶一直以來的支持。由7月23日起至7月31日期間，只需$20即可買到來回機票一張，每日限量200個名額！想知優惠內容，即睇內文了解詳請！

「2週年Mega Sale」優惠期分別為7月23日至25日及7月29日至31日，參加玩法相當簡單，只需追蹤大灣區航空的社交媒體帳戶（ Facebook 及 Instagram ），每日約上午10時將公布當日的優惠航點，而中午約12時將公布優惠碼，即可於大灣區航空官網輸入優惠碼購買機票！

大灣區航空官網有7個航點，分別為：東京、大阪、台北、首爾、曼谷、馬尼拉及海口，如果有心水航點，就記得要記實公布優惠碼時間，亦可以預先上官網留意班次詳請！

每人限購一張機票，名額有限，先到先得。是次優惠票價已包括每程7公斤手提行李額及20公斤託運行李額，充分滿足旅客需求。此優惠適用於2024年8月18日至12月18日期間從香港出發的來回航班，每程停留日數最多7天。要留意票價並不包括相關税項及燃油附加費。

是次推廣活動須受有關條款及細則約束，詳情可參閱：請按此