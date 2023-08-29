機票優惠｜新加坡航空啟航香港65週年 票價$1,765起 機票優惠＋250,000哩數抽獎

- 下載Kris+並以專屬優惠碼註冊，可賺取新幣8元Kris+獎賞讓您在新加坡時使用。

- 在新 航 旅行體驗平台Pelago上首次預訂節目可獲30%的獨家優惠

- 9月10日前預訂由香港出發前往指定目的地的機票，可換領Club Sim亞太區7日抵玩套餐、新幣30元KrisShop禮券代碼及新加坡環亞機場貴賓室5小時通行證

優惠期間，新航顧客也可享下列禮遇：

在即日至9月 10 日間，新航將推出飛往東南亞、馬爾代夫、歐洲和澳洲超過30個目的地(附件一)的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠。 部份票價如下：

機票優惠！新加坡航空為慶祝新加坡往返香港航線今年踏入65週年，新加坡航空推出一連串推廣優惠，包括機票優惠、250,000哩數抽獎以及豐富旅遊禮遇，新加坡航空航點眾多，包括東南亞、馬爾代夫、歐洲和澳洲超過30個目的地，正計劃買機票外遊探親的話不妨留意下！

新加坡航空優惠 KrisFlyer里程換機票

另外更有KrisFlyer里程優惠，由即日起至2023年9月10日，每次購買機票即有一次抽獎機會。參加次數不限。新航共送出650,000 KrisFlyer里程，得獎者可獨得其中250,000 KrisFlyer哩程。KrisFlyer哩程redeem 來回機票可參考新加坡航空網址：https://www.singaporeair.com/krisflyer/miles/miles-calculator?calculator=upgradeFlight

賺取更多哩程: 額外50%獎賞及65萬大抽獎

新航KrisFlyer會員只需登入singaporeair.com或SingaporeAir行動App並預訂新航由香港出發之機票，便可：

1. 賺取50%額外KrisFlyer哩程

由即日起至2023年9月10日，每段合資格旅程將獲得50%額外KrisFlyer哩程

2. 參加65萬KrisFlyer哩程大抽獎

由即日起至2023年9月10日，每次購買機票即有一次抽獎機會。參加次數不限。新航共送出650,000 KrisFlyer里程，得獎者可獨得其中250,000 KrisFlyer哩程。

頭獎(名額1名) 250,000 KrisFlyer哩程

二獎(名額2名) 102,500 KrisFlyer哩程

三獎(名額3名) 65,000 KrisFlyer哩程

推廣生意的競賽牌照號碼: 57556