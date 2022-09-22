機票優惠｜新加坡航空香港來回新加坡 機票連稅最平$2,708起 指定信用卡付款可達$1,000折扣！

新加坡一向都是港人外遊熱點之一，現在入境新加坡經十分方便，當地放寬入境限制，入境後不用再接受7日住處檢疫，未完成接種疫苗者亦可以入境，但須提供出發前兩日內的陰性檢測證明，毋須事先申請入境許可。最近新加坡航空更推出折扣優惠，如果最近打算去一趟短途旅遊的話一於諗諗佢！

機票最平$2,708起

由香港飛到新加坡只需約四小時機程，景點多元化，例如新加坡環球影城、新加坡動物園、魚尾獅公園等等，加上美食選擇豐富，非常適合一家人前往旅遊。即日起至2022年9月30日，以優惠碼「FLYSQ2SIN」預訂新航由香港前往新加坡的指定來回機票，並以Mastercard付款，可享高達港幣$1,000折扣優惠，機票連稅最平$2,710起。另外亦可獲得新幣$50元 Kris+ app獎賞，在新加坡有超過 1,200 個Kris+ 合作夥伴可以用作支付購物和用餐消費。新加坡航空官網不少日子都有平機票，如在11月2日出發，11月8日回程，連稅包25kg行李只需$2,708。