機票優惠｜越捷航空HK$ 0機票最後召集 香港往返越南 連燃油附加費低至$600 胡志明市/峴港/河內/富國島

機票優惠停不了！越捷航空自推出往返香港和越南河內的航線後，香港人去越南旅遊又多間航空公司選擇。越捷誠意推出機票優惠，由即日至2023年10月10日凌晨12時正，票價低至HK$ 0，連燃油附加費及其他稅項只需HK$ 600！數量有限，售完即止！

往返香港至胡志明市的航線目前每星期有7班

香港→胡志明市 VJ877 19:50 – 21:30 (2小時40分鐘) 每日１班 胡志明市→香港 VJ876 14:55 – 18:50 (2小時55分鐘) 每日１班

往返香港至富國島的航線目前每星期有3班

香港→富國島 VJ985 18:20 – 20:05 (2小時45分鐘) 逢星期二、四、六 富國島→香港 VJ986 13:35 – 17:20 (2小時45分鐘) 逢星期二、四、六

往返香港至峴港的航線目前每星期有4班

香港→峴港 VJ873 18:20 – 19:10 (1小時50分鐘) 逢星期一、三、五和日 峴港→香港 VJ872 14:30 – 17:20 (1小時50分鐘) 逢星期一、三、五和日

往返香港至河內的航線每星期有7班 （12月22日開始運營）