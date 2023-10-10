熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-10 12:27:40

機票優惠｜越捷航空HK$ 0機票最後召集 香港往返越南 連燃油附加費低至$600 胡志明市/峴港/河內/富國島

分享：
機票優惠｜越捷航空HK$ 0機票最後召集 香港往返越南 連燃油附加費低至$600 胡志明市/峴港/河內/富國島

機票優惠｜越捷航空HK$ 0機票最後召集 香港往返越南 連燃油附加費低至$600 胡志明市/峴港/河內/富國島

機票優惠停不了！越捷航空自推出往返香港和越南河內的航線後，香港人去越南旅遊又多間航空公司選擇。越捷誠意推出機票優惠，由即日至2023年10月10日凌晨12時正，票價低至HK$ 0，連燃油附加費及其他稅項只需HK$ 600！數量有限，售完即止！

越捷航空$ 0機票優惠｜航線優惠詳細內容
越捷航空機票優惠適用於越捷航空所有連接越南及各個國際目的地，出發旅遊日期至2024年10月 31日，旅客可於越捷航空網站或越捷手機應用程式預訂機票。

往返香港至胡志明市的航線目前每星期有7班

香港→胡志明市

VJ877 19:50 – 21:30 (2小時40分鐘)

每日１班

胡志明市→香港

VJ876 14:55 – 18:50 (2小時55分鐘)

每日１班

往返香港至富國島的航線目前每星期有3班

香港→富國島

VJ985 18:20 – 20:05 (2小時45分鐘)

逢星期二、四、六

富國島→香港

VJ986 13:35 – 17:20 (2小時45分鐘)

逢星期二、四、六

往返香港至峴港的航線目前每星期有4班

香港→峴港

VJ873 18:20 – 19:10 (1小時50分鐘)

逢星期一、三、五和日

峴港→香港

VJ872 14:30 – 17:20 (1小時50分鐘)

逢星期一、三、五和日

往返香港至河內的航線每星期有7班　（12月22日開始運營）

香港→河內

VJ957 12:50 – 13:50 (2小時)

每日１班

河內→香港

VJ956 08:55 – 11:50 (1小時55分鐘)

每日１班
Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受