機票優惠｜越捷航空HK$ 0機票最後召集 香港往返越南 連燃油附加費低至$600 胡志明市/峴港/河內/富國島

機票優惠停不了！越捷航空自推出往返香港和越南河內的航線後，香港人去越南旅遊又多間航空公司選擇。越捷誠意推出機票優惠，由即日至2023年10月10日凌晨12時正，票價低至HK$ 0，連燃油附加費及其他稅項只需HK$ 600！數量有限，售完即止！
越捷航空$ 0機票優惠｜航線優惠詳細內容
越捷航空機票優惠適用於越捷航空所有連接越南及各個國際目的地，出發旅遊日期至2024年10月 31日，旅客可於越捷航空網站或越捷手機應用程式預訂機票。
往返香港至胡志明市的航線目前每星期有7班
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香港→胡志明市
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VJ877 19:50 – 21:30 (2小時40分鐘)
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每日１班
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胡志明市→香港
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VJ876 14:55 – 18:50 (2小時55分鐘)
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每日１班
往返香港至富國島的航線目前每星期有3班
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香港→富國島
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VJ985 18:20 – 20:05 (2小時45分鐘)
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逢星期二、四、六
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富國島→香港
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VJ986 13:35 – 17:20 (2小時45分鐘)
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逢星期二、四、六
往返香港至峴港的航線目前每星期有4班
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香港→峴港
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VJ873 18:20 – 19:10 (1小時50分鐘)
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逢星期一、三、五和日
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峴港→香港
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VJ872 14:30 – 17:20 (1小時50分鐘)
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逢星期一、三、五和日
往返香港至河內的航線每星期有7班 （12月22日開始運營）
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香港→河內
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VJ957 12:50 – 13:50 (2小時)
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每日１班
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河內→香港
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VJ956 08:55 – 11:50 (1小時55分鐘)
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每日１班