機票優惠｜AirAsia暑假優惠 所有航班機位8折 飛吉隆坡稅前低至6元起！

還有兩個月左右就到暑假，是時候計劃下暑假去旅行。AirAsia由即日起至4月28日推出超抵機票優惠，所有航班和所有機位全享8折優惠，最快可以揀選五月出發，連暑假都可以用優惠價錢購買，下文即睇詳情！

AirAsia機票8折優惠

AirAsia推出機票8折優惠，適用於所有航班和所有機位，出發日期由2024年5月6日至11月30日，最平單程飛吉隆坡未連稅低至HKD6起！另外香港或澳門直飛吉隆坡，亞庇(沙巴)**，檳城**, 曼谷 (廊曼)，清邁**，布吉**，馬尼拉等都以超值價發售，而其他航線單程票價未連稅亦只需110港元 / MOP238起！如果旅客由香港/ 澳門出發經吉隆坡/曼谷 (廊曼)/馬尼拉中轉至悉尼，珀斯, 馬爾代夫，峇里，伊洛伊洛， 喀比及更多目的地，所有機位均享8折優惠, 單程票價未連稅269港元 / MOP477起。