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2024-09-06 12:30:00

機票優惠｜AlipayHK x香港快運推日本快閃優惠 東京大阪機票8折 指定日本航線低至7折【內附搶飛方法】

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機票優惠｜AlipayHK x香港快運推日本快閃優惠 東京大阪機票8折 指定日本航線低至7折【內附搶飛方法】

機票優惠｜AlipayHK x香港快運推日本快閃優惠 東京大阪機票8折 指定日本航線低至7折【內附搶飛方法】

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9月秋高氣爽，正是最適合旅遊的季節！AlipayHK x香港快運推出日本快閃優惠，提供多個航點機票折扣。當中飛東京、大阪機票有8折，即睇詳情！

AlipayHK X香港快運快閃優惠  日本機票低至7折

AlipayHK聯乘香港快運攜手推出快閃優惠，於9月6日上午10:00至9月8日下午11:59，用戶只要進入 AlipayHK旅遊專區領取優惠券，於香港快運官網或手機應用程式輸入優惠代碼，以AlipayHK付款即可享全航線淨票價8折優惠，指定日本航線更有低至7折優惠(東京及大阪除外)。旅遊日期由2024年9月11日至2025年1月31日，熱愛日本旅遊的港人絕對不能錯過。

優惠一：所有航點8折票價優惠

*包括東京大阪及其他國家地區所有航點

優惠二：指定日本航點7折票價優惠

*適用於東京及大阪以外的日本航線，包括福岡、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、廣島：

預訂日期：9月6日10:00-9月8日23:59

出發日期：2024年9月11日至2025年1月31日

即睇搶飛教學！

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於 AlipayHK App 搜尋「旅遊」到旅遊專區，領取香港快運優惠碼再用 AlipayHK 付款即享優惠。 於 AlipayHK App 搜尋「旅遊」到旅遊專區，領取香港快運優惠碼再用 AlipayHK 付款即享優惠。

此外，於 AlipayHK App 搜尋「旅遊」到旅遊專區，領取香港快運優惠碼再用 AlipayHK 付款即享優惠。

此外，AlipayHK亦與多個日本熱門商場及商戶合作推出用戶專享優惠，涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等。當中包括多間港人消費熱點如LAWSON、大丸松坂屋、三井購物公園、大國藥妝、Donki、GiGO (遊戲中心)及各日本機場等，連日本的士也可以用 AlipayHK 掃碼付款。

行中

(日本購物優惠)

BicCamera 

滿10000日圓減500日圓

即日至31/12/2024


 

使用條款請參考優惠券內的T&C

新千歲機場

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

羽田機場 / 日本免税店 

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

成田國際機場

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

關西國際機場

滿10000日圓減1000日圓

即日至30/9/2024

福岡國際機場

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

Keio Department Store 京王百貨店

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

Solamachi / Skytree 東京晴空街道 TOKYO Solamachi

滿6000日圓減300日圓

即日至30/9/2024

Mitsui Fudosan Co. 三井奧特萊斯購物城

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

Takashimaya Department Store 高島屋

滿20000日圓減1000日圓

即日至30/9/2024

Kintetsu Department Store 近鐵百貨商店

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

Tobu Department Stores 東武百貨

滿10000日圓減500日圓

即日至30/9/2024

Daimaru Matsuzakaya 松坂屋

滿20000日圓減1000日圓

即日至11/10/2024

  

Call

悅行打車 AlipayHK小程式

日本Call車港幣$50 - 港幣$15

即日至30/9/2024

使用條款請參考優惠券內的T&C
於 AlipayHK App 搜尋「日本」到日本優惠專區即睇當月優惠。 於 AlipayHK App 搜尋「日本」到日本優惠專區即睇當月優惠。 打開付款碼後點選「海外viaAlipay+」掃碼即付。 打開付款碼後點選「海外viaAlipay+」掃碼即付。

另外，大家於出發前亦可享有多個旅遊平台預訂優惠為行程安排做準備。於本地網上旅遊商戶消費，分期滿指定金額即享高達6個月$0手續費。AlipayHK 旅遊專區內亦集合多間熱門旅遊商戶的優惠，如包括Trip.com、Agoda、Klook、KKday、永安旅遊、HOPEGOO等優惠券，當中於Trip.com提前預訂酒店更可享高達$300折扣！

行前

(本地旅遊平台)

全部網上旅遊商戶

3個月分期滿港幣$2000/6個月分期滿港幣$3000即享$0手續費

即日至31/10/2024

香港快運

所有航點8折票價優惠

即日至8/9/2024

香港快運

指定日本航點7折票價優惠

即日至8/9/2024

Trip.com

機票港幣$2500-港幣$100

即日至31/12/2024

Trip.com

酒店港幣$3000-港幣$300

即日至31/12/2024

Trip.com

酒店港幣$1000-港幣$80

即日至31/12/2024

Agoda

酒店93

即日至31/12/2024

HOPEGOO AlipayHK小程式

滿港幣$1000減港幣$100

即日至31/10/2024

HOPEGOO AlipayHK小程式

滿港幣$2000減港幣$200

即日至31/10/2024

HOPEGOO AlipayHK小程式

滿港幣$3000減港幣$300

即日至31/10/2024

Klook

日本交通服務、租車港幣$30禮券 (JR Pass除外)

即日至31/12/2024

Klook

JR Pass 滿USD200USD10

9/9/2024 - 31/10/2024

Klook

北海道旅遊產品9

9/9/2024 - 31/10/2024

KKday

旅遊產品95

即日至31/12/2024

KKday

半日/一日遊產品享94折，高達港幣$200折扣

即日至31/12/2024

永安旅遊

日本旅行團減港幣$200

即日至31/12/2024
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