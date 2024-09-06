機票優惠｜AlipayHK x香港快運推日本快閃優惠 東京大阪機票8折 指定日本航線低至7折【內附搶飛方法】

9月秋高氣爽，正是最適合旅遊的季節！AlipayHK x香港快運推出日本快閃優惠，提供多個航點機票折扣。當中飛東京、大阪機票有8折，即睇詳情！
AlipayHK X香港快運快閃優惠 日本機票低至7折
AlipayHK聯乘香港快運攜手推出快閃優惠，於9月6日上午10:00至9月8日下午11:59，用戶只要進入 AlipayHK旅遊專區領取優惠券，於香港快運官網或手機應用程式輸入優惠代碼，以AlipayHK付款即可享全航線淨票價8折優惠，指定日本航線更有低至7折優惠(東京及大阪除外)。旅遊日期由2024年9月11日至2025年1月31日，熱愛日本旅遊的港人絕對不能錯過。
優惠一：所有航點8折票價優惠
*包括東京、大阪及其他國家地區所有航點
優惠二：指定日本航點7折票價優惠
*適用於東京及大阪以外的日本航線，包括福岡、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、廣島：
預訂日期：9月6日10:00-9月8日23:59
出發日期：2024年9月11日至2025年1月31日
即睇搶飛教學！
此外，於 AlipayHK App 搜尋「旅遊」到旅遊專區，領取香港快運優惠碼再用 AlipayHK 付款即享優惠。
此外，AlipayHK亦與多個日本熱門商場及商戶合作推出用戶專享優惠，涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等。當中包括多間港人消費熱點如LAWSON、大丸松坂屋、三井購物公園、大國藥妝、Donki、GiGO (遊戲中心)及各日本機場等，連日本的士也可以用 AlipayHK 掃碼付款。
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行中
(日本購物優惠)
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BicCamera
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滿10000日圓減500日圓
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即日至31/12/2024
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使用條款請參考優惠券內的T&C
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新千歲機場
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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羽田機場 / 日本免税店
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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成田國際機場
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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關西國際機場
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滿10000日圓減1000日圓
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即日至30/9/2024
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福岡國際機場
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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Keio Department Store 京王百貨店
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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Solamachi / Skytree 東京晴空街道 TOKYO Solamachi
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滿6000日圓減300日圓
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即日至30/9/2024
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Mitsui Fudosan Co. 三井奧特萊斯購物城
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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Takashimaya Department Store 高島屋
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滿20000日圓減1000日圓
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即日至30/9/2024
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Kintetsu Department Store 近鐵百貨商店
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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Tobu Department Stores 東武百貨
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滿10000日圓減500日圓
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即日至30/9/2024
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Daimaru Matsuzakaya 松坂屋
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滿20000日圓減1000日圓
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即日至11/10/2024
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Call車
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悅行打車 AlipayHK小程式
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日本Call車港幣$50 - 港幣$15
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即日至30/9/2024
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使用條款請參考優惠券內的T&C
另外，大家於出發前亦可享有多個旅遊平台預訂優惠為行程安排做準備。於本地網上旅遊商戶消費，分期滿指定金額即享高達6個月$0手續費。AlipayHK 旅遊專區內亦集合多間熱門旅遊商戶的優惠，如包括Trip.com、Agoda、Klook、KKday、永安旅遊、HOPEGOO等優惠券，當中於Trip.com提前預訂酒店更可享高達$300折扣！
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行前
(本地旅遊平台)
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全部網上旅遊商戶
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3個月分期滿港幣$2000/6個月分期滿港幣$3000即享$0手續費
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即日至31/10/2024
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香港快運
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所有航點8折票價優惠
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即日至8/9/2024
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香港快運
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指定日本航點7折票價優惠
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即日至8/9/2024
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Trip.com
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機票港幣$2500-港幣$100
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即日至31/12/2024
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Trip.com
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酒店港幣$3000-港幣$300
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即日至31/12/2024
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Trip.com
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酒店港幣$1000-港幣$80
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即日至31/12/2024
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Agoda
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酒店93折
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即日至31/12/2024
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HOPEGOO AlipayHK小程式
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滿港幣$1000減港幣$100
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即日至31/10/2024
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HOPEGOO AlipayHK小程式
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滿港幣$2000減港幣$200
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即日至31/10/2024
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HOPEGOO AlipayHK小程式
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滿港幣$3000減港幣$300
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即日至31/10/2024
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Klook
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日本交通服務、租車港幣$30禮券 (JR Pass除外)
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即日至31/12/2024
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Klook
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JR Pass 滿USD200減USD10
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9/9/2024 - 31/10/2024
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Klook
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北海道旅遊產品9折
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9/9/2024 - 31/10/2024
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KKday
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旅遊產品95折
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即日至31/12/2024
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KKday
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半日/一日遊產品享94折，高達港幣$200折扣
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即日至31/12/2024
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永安旅遊
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日本旅行團減港幣$200
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即日至31/12/2024
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