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2023-04-04 12:24:53

機票優惠｜HK Express新航線直飛越南首都河內 限時優惠票價由港幣128* 起

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機票優惠｜HK Express新航線直飛越南首都河內 限時優惠票價由港幣128* 起

機票優惠｜HK Express新航線直飛越南首都河內 限時優惠票價由港幣128* 起

HK Express正式宣布開辦新航線直飛越南首都河內！由2023 年 4 月28日起，將有直飛航班來往香港國際機場至越南河內內排國際機場，每日一班，是HK Express繼現有的峴港及芽莊航點後最新的越南航點！

HK Express機票優惠｜越南河內機票限時港幣128*

為慶祝新航線開通，HK Express現正推出限時優惠，票價由港幣128* 起。顧客只需由即日起至2023年4月6日（香港時間23:59）期間透過官方網站預訂河內航線之航班機票，並於2023年4月28日至10月28日期間出發，即可專享此優惠。

HK Express官方網站：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

 * 優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用。優惠需視乎供應而定，受使用條款約束。 

HK Express最新航點｜香港直飛越南首都河內

香港HKG <>  河內HAN）（當地時間 

航班編號 

航線 

出發時間 

抵達時間 

班次 

UO550 

香港HKG> 河內HAN 

07:45 

08:40 

每日一班 

UO551 

河內HAN> 香港HKG 

09:25 

12:25 

每日一班 

 

HK Express正式宣布開辦新航線直飛越南首都河內！

HK Express正式宣布開辦新航線直飛越南首都河內！

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