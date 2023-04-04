機票優惠｜HK Express新航線直飛越南首都河內 限時優惠票價由港幣128* 起

HK Express正式宣布開辦新航線直飛越南首都河內！由2023 年 4 月28日起，將有直飛航班來往香港國際機場至越南河內內排國際機場，每日一班，是HK Express繼現有的峴港及芽莊航點後最新的越南航點！

HK Express機票優惠｜越南河內機票 限時港幣 128* 起

為慶祝新航線開通，HK Express現正推出限時優惠，票價由港幣128* 起。顧客只需由即日起至2023年4月6日（香港時間23:59）期間透過官方網站預訂河內航線之航班機票，並於2023年4月28日至10月28日期間出發，即可專享此優惠。

HK Express官方網站：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

* 優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用。優惠需視乎供應而定，受使用條款約束。