機票優惠｜HK Express香港快運12周年推Ultra Offer 單程機票$12起 日本/韓國單程$112

為慶祝HK Express香港快運12周年，HK Express特別推出Ultra Offer機票優惠，超過20個亞洲航點單程機票$12起，另外日本及韓國等多個航點單程票價低至$112，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，今次優惠於香港快運官網或微信小程序發售，大家一於把握優惠機會！
HK Express推Ultra Offer單程機票$12起
由即時至2025年10月29日（23:45），香港快運官網或微信小程序限定推出Ultra Offer機票優惠，用震撼優惠和大家一齊慶祝。$12機票航點心水必搶北京、曼谷、清邁等航點，而港人最愛的東京、大阪、首爾等航點票價則由$112起，優惠機位有限，售完即止，打算明年去旅行的話切勿錯過！
「經濟飛」單程$12航點包括：北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、台北、台中、高雄、花蓮、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）#、檳城、馬尼拉、克拉克、曼谷、清邁、布吉、河內、峴港、富國島
「經濟飛」單程$112航點包括：東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣^、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱
預訂網站
預訂日期：即時至2025年10月29日（23:45）
旅遊日期：2026年4月14日至2027年3月17日（各航點可能有所不同）