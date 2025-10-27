機票優惠｜HK Express香港快運12周年推Ultra Offer 單程機票$12起 日本/韓國單程$112

為慶祝HK Express香港快運12周年，HK Express特別推出Ultra Offer機票優惠，超過20個亞洲航點單程機票$12起，另外日本及韓國等多個航點單程票價低至$112，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，今次優惠於香港快運官網或微信小程序發售，大家一於把握優惠機會！

HK Express推Ultra Offer單程機票$12起

由即時至2025年10月29日（23:45），香港快運官網或微信小程序限定推出Ultra Offer機票優惠，用震撼優惠和大家一齊慶祝。$12機票航點心水必搶北京、曼谷、清邁等航點，而港人最愛的東京、大阪、首爾等航點票價則由$112起，優惠機位有限，售完即止，打算明年去旅行的話切勿錯過！