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2025-01-23 12:24:14

機票優惠｜HK Express4月復飛越南芽莊 芽莊/河內/峴港/富國島 單程$50起

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機票優惠｜HK Express4月復飛越南芽莊 芽莊/河內/峴港/富國島 單程$50起

機票優惠｜HK Express4月復飛越南芽莊 芽莊/河內/峴港/富國島 單程$50起

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HK Express香港快運航空宣布復飛越南芽莊，由4月3日起提供每周4班服務直飛金蘭國際機場(CXR)，是全港唯一直航到芽莊的航班，同時是HK Express第4個越南航點，可配合香港快運於越南的其他航點「open jaw」，一個旅程感受不同的越南旅遊文化體驗！為慶祝復飛芽莊，HK Express更推出越南四大航點限時優惠，「輕便飛」單程票價低至港幣50元*（包括一件隨身物品），下文即睇詳情！

 

越南四大航點限時優惠

HK Express香港快運航空推出越南四大航點限時優惠，芽莊、河內、峴港及富國島「輕便飛」單程票價低至港幣50元*（包括一件隨身物品）！顧客可於2025年1月23日（上午11時00分）至1月26日（晚上11時45分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂越南航線的優惠機票！前往芽莊的旅游日期為2025年4月3日至10月25日，其餘3個航點包括河內、峴港及富國島的旅遊日期為2025年2月3日至10月25日。

HK Express網站

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越南芽莊航班詳情

香港（HKG）＜＞ 芽莊**CXR）（當地時間）

航班

航線

出發時間

到達時間

班次

UO528

香港（HKG>芽莊（CXR

18:50

20:10

逢星期一、二、四、六

UO529

芽莊（CXR> 香港（HKG

20:55

00:25 +1

逢星期一、二、四、六

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