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2023-04-25 17:11:33

機票資訊｜阿聯酋航空7月5日起新增加拿大蒙特利爾航點 以後探親又多個選擇

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機票資訊｜阿聯酋航空7月5日起新增加拿大蒙特利爾航點 以後探親又多個選擇

機票資訊｜阿聯酋航空7月5日起新增加拿大蒙特利爾航點 以後探親又多個選擇

加拿大向來是移民港人的聚居地，阿聯酋航空除多倫多外，正式宣佈將在今年7月新增加拿大蒙特利爾航點，前往加拿大的旅客將享有更多航班選擇，可由香港出發經杜拜直飛至加拿大的兩大城市，以後探親旅遊更加方便！

阿聯酋航空加拿大蒙特利爾航點

阿聯酋航空由7月5日起，新增每日航班服務往返杜拜及蒙特利爾，以寬體客機波音777-300ER營運每日往返蒙特利爾的航班，將能補足現時每日往返多倫多的A380航班，蒙特利爾將成為阿聯酋航空於加拿大的第二個航點。阿聯酋航空寛體客機供應8個頭等艙私人套間、42個可平躺的商務艙座位及304個寬敞的經濟艙座位，機上體驗獲獎無數，絕對是長途機航班的好選擇！往返蒙特利爾的機票於今日正式開售，機票現可於emirates.com、阿聯酋航空應用程式或透過旅行社預訂。

阿聯酋航空加拿大蒙特利爾航班運營時間表：

日期

航班編號

出發時間

抵達時間

202375日起

EK243 (DXB/YUL)

02:30

08:00

 

EK244 (YUL/DXB)

10:20

06:30（翌日）

2023115日起

EK243 (DXB/YUL)

02:30

07:15

 

EK244 (YUL/DXB)

09:30

06:40（翌日）

2024310日起

EK243 (DXB/YUL)

02:30

08:00

 

EK244 (YUL/DXB)

10:20

06:30（翌日）
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