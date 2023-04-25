機票資訊｜阿聯酋航空7月5日起新增加拿大蒙特利爾航點 以後探親又多個選擇

加拿大向來是移民港人的聚居地，阿聯酋航空除多倫多外，正式宣佈將在今年7月新增加拿大蒙特利爾航點，前往加拿大的旅客將享有更多航班選擇，可由香港出發經杜拜直飛至加拿大的兩大城市，以後探親旅遊更加方便！

阿聯酋航空加拿大蒙特利爾航點

阿聯酋航空由7月5日起，新增每日航班服務往返杜拜及蒙特利爾，以寬體客機波音777-300ER營運每日往返蒙特利爾的航班，將能補足現時每日往返多倫多的A380航班，蒙特利爾將成為阿聯酋航空於加拿大的第二個航點。阿聯酋航空寛體客機供應8個頭等艙私人套間、42個可平躺的商務艙座位及304個寬敞的經濟艙座位，機上體驗獲獎無數，絕對是長途機航班的好選擇！往返蒙特利爾的機票於今日正式開售，機票現可於emirates.com、阿聯酋航空應用程式或透過旅行社預訂。