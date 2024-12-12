橡子共和國聯手本地百年彩繪瓷廠 推限量500套瓷器套裝 將橡子君融入彩繪瓷器

Donguri Republic (橡子共和國)近日與香港百年彩繪瓷廠粵東磁廠首次合作，推出特別版｢港彩｣彩繪瓷器套裝，將來自日本的橡子君融合本地瓷器當中，展現新式瓷器風格。｢港彩｣ 瓷器套裝僅全球限量生產500套，數量甚少，值得珍藏。由2025年1月1日起，Donguri Republic會員可透過積分換領。

吉卜力主題精品專賣店Donguri Republic首次聯乘香港百年彩繪瓷廠粵東磁廠，推出全球限量發售500套的｢港彩｣彩繪瓷器套裝，套裝包括以高質骨瓷製成的碗、圓碟和筷子。每件瓷器上的橡子君及紋飾均精美細緻，展示獨特嶄新瓷器風格。

由2025年1月1日起，會員可於Donguri Republic香港全線門市以 40 點積分免費換領，或以每套售價HK$590同步於門市及線上商店發售。