橡子共和國10週年期間限定店登陸又一城！日本直送龍貓精品優先發售

吉卜力粉絲留意！日本唯一獲吉卜力工作室官方許可的Donguri Republic「橡子共和國」迎來進駐香港的第10年，今個月特別於又一城設立10週年期間限定店。Donguri Republic 由經典角色龍貓Totoro為首，帶領大家走進吉卜力工作室的動畫世界，展出10幅「吉卜力工作室」於日本上映時的電影海報。場內將優先發售多款日本直送的精品，當中包括大量龍貓精品，另外還有多款不同的精品，當中包括《龍貓》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《哈爾的移動城堡》等角色的精品，一眾吉卜力迷絕對不能錯過！

▼ 香港 橡子共和國 10週年期間限定店 3大打卡位 ▼

香港 橡子共和國 期間限定店優先發售商品 限定店將優先發售多款日本直送商品，包括「龍貓故事系列」中的小龍貓造形擺設、小梅造形擺設、掛鐘、長傘、手帕、鏡子、束口袋、玻璃杯以及玻璃碗等。

多款 「吉卜力工作室」作品精品 場內有售多款實用又可愛的精品，包括《龍貓》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《哈爾的移動城堡》等。

除此之外，Donguri Republic將推出多款10週年期間限定非賣精品，顧客凡於期間限定店購物滿指定金額，即可免費換領。另外，活動期間親臨全港任何一間Donguri Republic分店並使用官方App掃瞄店內QR Code，即可獲得印花一個；儲齊三個印花，即可到10週年期間限定店免費換領特別版A4文件夾一個，數量有限，換完即止。立即把握機會把它們全部帶回家吧！ 期間限定店購物禮遇 單次購物滿$400或以上，可免費換領Donguri Republic 10週年期間限定桌面收納盤一個。 單次購物滿$700或以上，可免費換領Donguri Republic 10週年期間限定鍋具隔熱墊一個。