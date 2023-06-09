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2023-06-09 13:54:21

橫綱級分量！MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡 Deliveroo購買享免費小食＋汽水升級 限定靜岡焙茶黑糖燕麥拿鐵登場

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MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡

MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡

MOS BURGER今夏帶來份堪稱「橫綱」級相撲手般分量的真．B.L.T.照燒牛肉漢堡！由69日起於全線MOS BURGERMOS CafeMOS BURGER express有售，照燒牛肉漢堡作為基礎，加入煎蛋、芝士、煙肉等經典配料，集合「B.L.T.」元素，創造全新多層次的照燒牛肉漢堡，淡香白味噌及日式醬油混合而成的特製照燒醬、沙律醬點綴，豐富口感，最後少不了均衡營養的番茄和生菜，清新濃郁盡在一包！還嫌不夠喉想要雙重幸福感？可選擇真．B.L.T.照燒牛肉漢堡「增量版」，雙層肉餅在嘴裡融化，真正的「肉感」大滿足！

MOS BURGER真．B.L.TDeliveroo落訂更多優惠

另外，凡透過Deliveroo柯打B.L.T.照燒牛肉漢堡更有限定優惠（共分兩階段進行），可免費獲贈小食1份及免費升級大汽水，第1週（12-18/6）送大薯條1份，第2週（19-25/6）送北海道南瓜薯餅1份；而MOS BURGER VIP專享優惠，凡購買真．B.L.T.照燒牛肉漢堡即免費升級雙層肉餅和單一消費滿指定金額送大厚切薯條1份。

MOS BURGER真．B.L.T.聯乘OATLY培茶特飲

另外，亦同時聯乘OATLY推出期間限定靜岡焙茶黑糖燕麥拿鐵，使用來自日本靜岡縣的焙茶粉製作的茶底作基底，加入100%純素OATLY燕麥奶，焙茶與燕麥香味相輔相乘，配上黑糖糖漿及軟滑忌廉，頂層灑上焙茶粉，茶味更濃厚！

MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡

MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡

MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡

MOS BURGER真．B.L.T.照燒牛肉漢堡售價

  1. 全線MOS BURGERMOS BURGER express分店 （尖沙咀K11 Art Mall, 銅鑼灣希慎廣場店除外）: $35（正常版）$43（增量版）
  2. MOS Café（太古康怡廣場店、黃大仙中心店、荃灣荃新天地店）︰$35港幣 $43（增量版）
  3. MOS BURGER （尖沙咀K11 Art Mall, 銅鑼灣希慎廣場店）: $36（正常版）$44（增量版）
  4. MOS Café（旺角The FOREST店、大角咀奧海城店、九龍灣淘大商場店、西九龍戲曲中心店）： $36（正常版）$44（增量版）

發售日期  202369

發售分店  全線MOS BURGERMOS CaféMOS BURGER express 分店（將軍澳廣場店及坑口東港城店除外）

 

發售分店

全線MOS BURGERMOS CaféMOS BURGER express 分店（將軍澳廣場店及坑口東港城店除外）

靜岡焙茶黑糖燕麥拿鐵售價

售價：單售$28、Café Menu加$20、Burger Menu加$10

發售日期：6月9日

發售分店：全線MOS Café（太古康怡廣場店除外）

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