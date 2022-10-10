檳城旅遊｜檳城隱世景點 住ECO概念酒店

如果一提起檳城，相信很多人腦海中自然會想起美食，當年曾被 Lonely Planet 雜誌評選為全球美食城市冠軍，飲譽國際。這個馬來西亞第二大城市又豈只飲飲食食，趁疫情之後難得再出發，不如發掘不同主題旅遊路線，今次帶大家以綠色、大自然角度探索這座古老城市。

如果你不喜歡跟著旅遊書去打卡，這個 Frog Hill 位於大山腳附近，算是當地人私房景點，更有稱「大馬版九寨溝」。為什麼有此美譽？因為這裡土地呈紅色，而湖水則是藍色、綠色，因此形成強烈鮮明對比。從高處看像湖泊就如棋盤環環相扣，地理面貌確實有幾分像四川九寨溝。據說這不是天然湖泊，而是以前採礦活動，挖了一個又一個深坑，由雨水積聚而成。湖水含有礦物而變色，亦因此建議大家不要接觸湖水，加上地勢崎嶇走落湖邊有一定危險。要看到湖最佳景色，建議陽光譜照日子前來，在藍天映襯下更格外出色，現時這裡成了網紅打卡景點也成為當地人婚照勝地。

百年榕樹環抱酒店

Shangri-La Rasa Sayang, Penang 是一間綠化率相當高的酒店，其中最矚目位於中間有一棵大榕樹，據說已經有160年歷史了，即是酒店還未有之前已經存在﹐由於相信古樹有神靈存在，能為地方帶來保護因此保留下來，並在樹底下建「拿督公」廟（相當於土地公），逢星期四有簡單祭祀儀式。這裡還有一個 ECO Center 是一個教育小朋友保育海龜的地方，有海龜教育展板，又有海龜蛋保護模型，互動式教學加深學習印象。

實用資料：

入境：入境馬來西亞已復常態，並沒有要求接種疫苗或檢測措施

簽證﹕特區護照及BNO均免簽證入境

Shangri-La Rasa Sayang, Penang：https://www.shangri-la.com/penang/rasasayangresort/